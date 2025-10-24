Edición Impresa Suscríbete
Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2862 de la Lotería Nacional HOY viernes 24 de OCTUBRE

Hoy es día de Sorteo Superior No. 2862 en la Lotería Nacional

Hoy es día de Sorteo Superior No. 2862 en la Lotería Nacional Foto: Internet

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú también compraste boleto, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 24 de octubre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2862, con el cual se está conmemorando el 80 aniversario de la creación de las Naciones Unidas

"En 2025 se conmemoran 80 años de la creación de las Naciones Unidas, una organización internacional que ha sido clave en la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible. Surgió en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar nuevos conflictos y fomentar la cooperación entre países. Desde entonces, ha estado presente en momentos decisivos, apoyando a millones de personas en situaciones de emergencia, promoviendo los derechos humanos, impulsando el desarrollo y trabajando por la paz", señaló la Lotería Nacional en su boletín.

En el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12 mil 896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2862

Premio Mayor: 17 millones de pesos

 

Segundo premio: 1,440,000 pesos

59904

Tercer premio: 275,000 pesos

35664

Cuarto premio: 275,000 pesos

 

Quinto premio: 275,000 pesos

 

Sexto premio: 275,000 pesos

 

Séptimo premio: 144,000 pesos

 

Octavo premio: 144,000 pesos

 

Noveno premio: 144,000 pesos

 

Décimo premio: 144,000 pesos

 

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

21483

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

11459

Decimotercer premio: 90,000 pesos

05036

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

 

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

 

Decimosexto premio: 90,000 pesos

 

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

 

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

 

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

 

Vigésimo premio: 90,000 pesos

 

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

De acuerdo con el calendario oficial de la Lotería Nacional, el próximo domingo 26 de octubre se espera el Sorteo Zodiaco, el martes 28 se espera el Sorteo Mayor y el viernes 31 de octubre se espera el Sorteo Especial.

Fuente: Tribuna del Yaqui

