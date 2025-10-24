Sube a 80 la cifra de muertos por lluvias en México: Veracruz y Puebla, los más afectados

Ciudad de México.- México sigue de luto. La noche de este jueves 23 de octubre de 2025 el Gobierno de México actualizó el balance de daños provocados por las intensas lluvias registradas durante los primeros días de octubre de 2025. Lamentablemente, estas han dejado 80 personas sin vida y 18 más en calidad de no localizadas en cinco estados del país: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Como se sabe, las intensas precipitaciones, originadas por la perturbación tropical 90-E, generaron desbordamientos de ríos, deslaves e inundaciones severas en más de 200 comunidades; estos siniestros provocaron las muertes.

Las autoridades confirmaron que el número de muertos subió a 80. Foto: Gobierno de México

De acuerdo con el más reciente reporte publicado en el micrositio oficial de afectaciones por lluvias e inundaciones, el estado de Veracruz concentra el mayor número de víctimas, con 35 personas sin vida y siete desaparecidas, seguido de Puebla, con 22 decesos y dos pobladores no localizados. En Hidalgo, el saldo es de 22 muertos y nueve personas sin ubicar, mientras que Querétaro registró una víctima fatal y San Luis Potosí no reportó pérdidas humanas.

El Gobierno Federal sigue atento a las afectaciones. El pasado 17 de octubre, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró el apoyo de su administración a las comunidades damnificadas: "No están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme, y el Gobierno está con ellos […] Estamos ahí en este momento y vamos a seguir hasta el último minuto apoyando a todas y a todos en este periodo de reconstrucción".

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó desde Veracruz que los municipios más afectados en esa entidad son Álamo y Poza Rica, donde continúan las labores de limpieza y recuperación. Explicó que en estas zonas se han restablecido los servicios básicos de agua, electricidad y alimentación, además de desplegar brigadas médicas y módulos de vacunación para prevenir enfermedades derivadas de las inundaciones.

En nuestro #VideoPronóstico infórmate sobre las condiciones del tiempo que se prevén para hoy en #México. ¡Muy buenos días! pic.twitter.com/4ceZwUDoy9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025

Velázquez subrayó que la prioridad del Gobierno Federal es atender de manera inmediata a las familias damnificadas.

Las autoridades federales y estatales mantienen la vigilancia en las zonas afectadas, donde aún se trabaja en el rescate de personas, la rehabilitación de caminos y el restablecimiento total de los servicios públicos. Mientras tanto, la población continúa sumando esfuerzos para limpiar viviendas, escuelas y espacios comunitarios devastados por el paso de las lluvias.

Fuente: Tribuna del Yaqui