Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 24 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 24 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 06:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México se concentrarán en la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Abordarán el transporte para continuar con la 6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Un poco más tarde, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Álvaro Obregón, miembros de la comunidad de la colonia Tetelpan se encontrarán en la Alberca La Cuesta, Cerrada Tecalcapa, Col. Tetelpan. Exigen la devolución inmediata y total de la alberca La Cuesta a la comunidad, debido a la ocupación por parte de la escuela privada AquaIntegra. Es necesario destacar que se espera un aforo de 100 personas.

Tráfico en CDMX hoy 24 de octubre

De igual forma, en punto de las 11:30 horas, la Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirá en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se llevará a cabo una asamblea interuniversitaria en la que se abordarán los siguientes temas: transparencia presupuestal, seguridad, derechos estudiantiles, la situación del profesorado y la solidaridad internacional; así como la democratización universitaria.

Finalmente, durante el transcurso del día, en la Secretaría de Gobernación, se concentrarán estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Realizarán la entrega de un listado de escuelas ubicadas en comunidades rurales e indígenas que carecen de personal docente y presentan un alto grado de marginación. No se descarta el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al lugar de la concentración.

