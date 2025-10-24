Trump acusa al Gobierno de México de ser controlado por cárteles: Esto y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Cierra la semana de la mejor manera, que es manteniéndote informado sobre los acontecimientos que están marcando la agenda a nivel nacional. Si no quieres perder mucho tiempo para leer las noticias más importantes que ocurrieron este día en territorio mexicano, quédate a ver este Tribuna Top 3 México. En la edición de hoy viernes 24 de octubre, conoce qué dijo Claudia Sheinbaum a Donald Trump por afirmar que el gobierno mexicano es controlado por el crimen.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum presenta su nuevo libro: Diario de una transición histórica

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su nuevo libro Diario de una transición histórica, en donde cuenta cómo fue la gira que realizó con el expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); además, habla del proceso de transición que vivió con el exmandatario antes de su llegada a la presidencia.

México rechaza afirmación de la ONU sobre desapariciones forzadas

El Gobierno de México rechazó las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), en el sentido de que existen "indicios de que en el país esa práctica es generalizada y sistemática"; la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que dichas declaraciones carecen de sustento y no son admisibles”.

Trump acusa al Gobierno de México de ser controlado por cárteles

Durante una rueda de prensa, el presidente de EU, Donald Trump, manifestó nuevamente su preocupación por la influencia de los grupos criminales en México, al tiempo que ofreció palabras de reconocimiento y halago hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de las noticias en México, presentado por Casa Ley uD83CuDFDB?uD83DuDCE3 Mantente al tanto de lo que mueve al país, con resúmenes claros, datos clave y contextos esenciales. ¿Qué noticia te interesa más hoy??https://t.co/vvA6odMqCy#Top3Mexico #CasaLey #NoticiasMexico #ActualidadMX pic.twitter.com/6m1fyShKfx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui