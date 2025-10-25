Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 25 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 25 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Para empezar, la única marcha del día ocurrirá a las 16:40 horas en la alcaldía Cuauhtémoc por parte de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicada en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico. La protesta será en defensa de los pueblos que resisten y por la construcción de un futuro socialista, así como para reafirmar el compromiso con la lucha antimperialista, internacionalista, consciente y solidaria, en el marco de la Primera Conferencia y Escuela Nacional Palestina Libre.

Esta mañana, a las 10:00 horas, se concentrarán en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Tlalpan miembros de Somos México, en los siguientes puntos: Lienzo Charro La Tapatía, Av. Centenario No. 1100, Col. Colinas de Tarango; Unidad Habitacional Cuitláhuac, Prol. Nueces No. 48, Col. Unidad Habitacional Cuitláhuac; así como en el Kiosco del Centro de Tlalpan, en Francisco I. Madero y Moneda, Col. Tlalpan. En cuanto a la demanda, consiste en una asamblea ciudadana y jornada de afiliación con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que promueva el crecimiento y desarrollo de México.

Tráfico en CDMX hoy 25 de octubre

De igual forma, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se reunirán los Jóvenes Organizados por un Mejor País en el Monumento a la Revolución. El propósito es fomentar el diálogo cívico, plural y propositivo entre la juventud, sentando las bases para encuentros futuros que permitan articular iniciativas y propuestas concretas en beneficio de la sociedad y del país. No se descarta el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al punto de concentración.

uD83DuDEA8Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Independencia y Benito Juárez, colonia San Francisco Tlaltenco, @TlahuacPaz #911CDMX #C5OjosDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad



uD83DuDD00Alternativa vial: Andrés Quintana Roo. pic.twitter.com/DAGpOZQrTw — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 25, 2025

Finalmente, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza se encontrarán integrantes de la Coordinación de Lucha Popular en el Parque del Niño Quemado, para llevar a cabo el 3er. Encuentro de Luchas Populares en la Ciudad de México, con la finalidad de organizar un movimiento popular fuerte y bien estructurado que haga frente a la grave violación al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y a la imposición de proyectos ajenos a las necesidades del pueblo, que afecten el patrimonio cultural y territorial.

Fuente: Tribuna del Yaqui