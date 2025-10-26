Frente Frío y Onda tropical provocarán lluvias y vientos en gran parte de México HOY 26 de octubre

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 26 de octubre de 2025 inició con condiciones contrastantes en el territorio mexicano. Mientras en algunos estados se prevé cielo despejado y temperaturas cálidas, en otros se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles descargas eléctricas. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 10 se extenderá sobre el noreste del país y, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas, así como rachas de viento de entre 30 y 45 kilómetros por hora en esa región.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

En el Pacífico mexicano, la Onda Tropical número 39 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Jalisco, generando lluvias y chubascos en esos estados, además de en Colima. Conforme avance el día, este sistema se moverá hacia el oeste, por lo que dejará de afectar al país al finalizar la jornada.

Asimismo, canales de baja presión ubicados en el interior del territorio y la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe y el Golfo de México favorecerán lluvias de distintas intensidades en varias entidades. Se esperan precipitaciones puntuales fuertes en Chiapas, además de chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. También podrían registrarse lluvias ligeras en Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México (Edomex) y San Luis Potosí.

El SMN advierte que las lluvias más intensas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría reducir la visibilidad en carretera y provocar encharcamientos, deslaves o incrementos en ríos y arroyos de zonas montañosas.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones más estables y ambiente caluroso en regiones del norte, centro y noroeste, incluyendo la Mesa Central y la Península de Baja California, donde predominará el cielo despejado y baja probabilidad de lluvias.

Temperaturas en México

En cuanto a temperaturas, el SMN pronostica valores máximos de 35 a 40°C en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Mientras tanto, las máximas de 30 a 35 grados se presentarán en entidades como Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Por la mañana, el ambiente será frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrían descender hasta los 0 °C o menos, y de 0 a 5 °C en áreas altas de Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)