Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1724 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 26 de octubre

Ciudad de México.- La noche de este domingo 26 de octubre de 2025 regresa el sorteo de Lotería Nacional gracias al Sorteo Zodiaco. Si compraste boleto y estás interesado en saber si tuviste suerte, a continuación TRIBUNA te presenta la lista completa de ganadores de hoy. Recuerda que esta noche se celebra el Sorteo Zodiaco número 1724, que celebra el 45 aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En el comunicado emitido por la Lotenal, se señala lo siguiente al respecto de esta institución: "La Comar es la responsable de garantizar el derecho de las personas a recibir refugio y protección en México. Desde su creación en 1980, la Comar ha sido un referente en América Latina en la atención y reconocimiento de quienes huyen por motivos como la persecución y la violencia en sus países de origen".
El Sorteo Zodiaco comenzará a las 20:00 horas de este domingo y puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube o quedarte en TRIBUNA para conocer los resultados completos en un solo lugar.
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724 de hoy 26 de octubre
Premio Mayor: 7 millones de pesos
Segundo premio: 1,100,000 pesos
Tercer premio: 1,100,000 pesos
Cuarto premio: 176,000 pesos
Quinto premio: 176,000 pesos
Sexto premio: 88,000 pesos
Séptimo premio: 88,000 pesos
Octavo premio: 61,600 pesos
Noveno premio: 61,600 pesos
Décimo premio: 52,800 pesos
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
Decimotercer premio: 44,000 pesos
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
Decimosexto premio: 35,200 pesos
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
Vigésimo premio: 26,400 pesos
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
Fuente: Tribuna del Yaqui