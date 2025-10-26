Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 26 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 26 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de la Escuelita Tlachiquera Pedagogía Ancestral A. C., desde el Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo hasta el Zócalo capitalino. Marcha del Color del Maguey CDMX 2025, bajo el lema ¡No a los parques fotovoltaicos en Singuilucan y Epazoyucan!, tiene como objetivo principal evidenciar lo que está ocurriendo en las comunidades del estado de Hidalgo y exhibir las consecuencias y afectaciones al medio ambiente, así como los daños irreversibles que podría causar la instalación de este proyecto en esas tierras ancestrales.

De igual forma, en punto de las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, a partir del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Benito Juárez. El propósito de la movilización es realizar la 133 Acción Global por Ayotzinapa y México, para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Tráfico en CDMX hoy 26 de octubre

Asimismo, alrededor de las 8:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo La Comuna 4:20 se concentrará en la Glorieta Simón Bolívar, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, así como el Jardín Luis Pasteur. Espacios de consumo regulado para las personas usuarias de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Tránsito lento al poniente de Circuito Interior desde Avenida Ingeniero Eduardo Molina hasta Ferrocarril Hidalgo. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad



uD83DuDD00Alternativa vial: Oriente 95. pic.twitter.com/9d7sQRRPy8 — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 26, 2025

Finalmente, a las 14:30 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Piperos y Purificadores Unidos Ciudad de México se reunirán en la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec. Manifestación pacífica, con la finalidad de ser escuchados por las autoridades y defender su gremio; asimismo, exigir un trato digno. No se descarta la afectación de vialidades con los camiones propios de los manifestantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui