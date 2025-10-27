Asesinan a funcionario en Michoacán, detienen a esposo de Inés Gómez Mont y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo encontrarás los acontecimientos más relevantes del día, para que sepas lo que ocurrió este fin de semana. En la edición de hoy 27 de octubre, conoce los detalles sobre el asesinato de un funcionario de Morena en el estado de Michoacán.

Sheinbaum y Trump retrasan entrada de aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, luego de mantener una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambos gobiernos acordaron aplazar la entrada en vigor de nuevos aranceles de Estados Unidos a México, incluyendo los aplicables a vehículos pesados.

Esposo de Inés Gómez Mont es detenido en Miami por situación migratoria

El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano y esposo de Inés Gómez Mont que se encontraba prófugo de la justicia, fue detenido el pasado 24 de septiembre del presente año, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por su situación irregular en EU.



Asesinan a funcionario de Morena en Michoacán

Este lunes 27 de octubre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el homicidio del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate; de acuerdo con los primeros reportes, fue atacado mientras viajaba en su automóvil desde Numarán, y fue encontrado con heridas de arma de fuego en su cuerpo.

