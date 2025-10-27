México inicia la semana con nuevo Frente Frío y LLUVIAS: Conagua comparte el reporte del clima

Ciudad de México.- El país inicia la última semana de octubre con condiciones climáticas contrastantes. Mientras el norte experimenta viento y calor, el sureste se prepara para recibir lluvias intensas. Este lunes 27 de octubre, el clima en México estará influenciado por el ingreso de un nuevo Frente Frío (número 11), una línea seca en el norte y varios canales de baja presión distribuidos en el interior del país. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 11 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, generando rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora en esa región y oleaje de hasta tres metros de altura frente a la costa occidental de la península de Baja California. En paralelo, una línea seca sobre Coahuila originará vientos fuertes en el norte y noreste del país.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

En el sureste y la península de Yucatán, los canales de baja presión, sumados a la entrada de humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, provocarán lluvias y chubascos dispersos, así como precipitaciones fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda precaución ante el riesgo de encharcamientos, deslaves o aumento en los niveles de ríos y arroyos.

El viento también será un factor importante en el clima de este lunes. Se esperan rachas de 45 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a las costas de Oaxaca y Chiapas, así como vientos de 35 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En cuanto a las temperaturas, el contraste térmico será notable. En el norte y noreste del país, así como en el Pacífico Sur y la península de Yucatán, se registrarán valores máximos de 35 a 40°C, especialmente en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, el amanecer será frío, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta 0°C o menos, acompañadas de heladas.

Durante la tarde, se prevé oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros en el Golfo de Tehuantepec y frente a las costas de Quintana Roo, lo que podría representar riesgo para embarcaciones pequeñas.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)