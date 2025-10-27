"Sinaloa se va a pacificar": Harfuch asegura que la seguridad se refuerza por instrucción de Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia que ofreció este lunes 27 de octubre de 2025 en San Lázaro, después de la comparecencia privada ante integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, señaló que "Sinaloa se va a pacificar", pues por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se está realizando un reforzamiento en el tema de seguridad de este estado.

Reconoció que sí se registra un repunte en la violencia, pues en los últimos seis días se han registrado al menos 41 homicidios dolosos. Sin embargo, apuntó que en Sinaloa hay una tendencia a la baja desde diciembre de 2024 hasta abril de este presente año. "En la comparecencia fue uno de los temas, donde después de que un líder de los más violentos se enfrenta con la autoridad, pierde la vida, hay un repunte en mayo, y después en junio, que es el repunte más fuerte de lo que va de la administración".

uD83DuDDF3uD83DuDCCC HARFUCH ASEGURA QUE “SINALOA SE VA A PACIFICAR”



Desde la Cámara de Diputados, Omar García Harfuch reconoció el repunte de violencia en Sinaloa.



Aunque afirmó que sí es posible pacificar el estado y que ya se están reforzando las acciones en coordinación con las Fuerzas… pic.twitter.com/ErtR1mTDMC — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) October 27, 2025

Pero aseguró que la seguridad en Sinaloa es una prioridad, no solo para el Gabinete de Seguridad, sino para la misma presidenta de la República, ya que por sus instrucciones se ha reforzado. "Sí se puede pacificar y se va a pacificar; aquí lo importante es ver cuánto tiempo tuvo que pasar para que hubiera una crisis en Sinaloa como la que comenzó el año pasado", afirmó.

García Harfuch también dijo que el Gobierno Federal no da por hecho que el problema en Sinaloa esté resuelto y reiteró que el trabajo continuará "hasta que la situación realmente se estabilice. Lo importante es fortalecer las instituciones de seguridad; ya hay detenciones, aseguramientos y presencia permanente", aseguró.

"Tomará tiempo"

Cabe señalar que Harfuch indicó el pasado 4 de diciembre de 2024 que la pacificación en Sinaloa tomaría tiempo, esto después de que se le preguntara cuánto tiempo sería necesario tener brigadas de seguridad en todo el estado para enfrentar la situación de crisis. "Puedo decir una respuesta que no es muy popular: lo que sea necesario". Desde septiembre de 2024, las dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, sostienen una disputa por el control de la entidad; los constantes enfrentamientos han dejado más de mil 700 personas asesinadas.

Agradezco a @Mx_Diputados por el diálogo sostenido con la Jucopo para compartir los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, bajo el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein.

Gracias a la coordinación entre Federación, estados y municipios, y al compromiso de… pic.twitter.com/TCTE25M7qd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui