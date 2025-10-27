Tras hackeo masivo a universidades de México, emiten recomendaciones para protegerse

Hermosillo, Sonora.- Luego de que un grupo de cibercriminales filtrara información y datos personales sensibles de más de 450 mil estudiantes de México, incluyendo varias universidades de Sonora, especialistas en ciberseguridad dan a conocer medidas de protección.

El director de Sonora Cibersegura, José Manuel Acosta, platicó con TRIBUNA, donde ofreció una serie de recomendaciones para tratar de evitar ser víctima de esos grupos de hackeadores.

Existen distintas formas de protección cibernética que se pueden emplear en instituciones a forma de prevención", comenta José Manuel Acosta.

Para instituciones como Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar de Benito Juárez (Cnbbbj), Secretaría de Educación Pública (SEP) e IPES, recomienda la protección de credenciales, forzando el cambio de contraseñas para todos los estudiantes y administradores, exigiendo el uso de claves complejas y únicas, además de autenticación fuerte, implementando autenticación multifactor (MFA/2FA) obligatoria para el acceso a la plataforma Subes.

Comenta que también se puede aplicar la emisión de alertas de phishing oficiales, explicando las tácticas que usarán los criminales, así como la coordinación con instituciones bancarias para monitorear transacciones sospechosas en cuentas asociadas a becas y generar alertas de riesgo y, finalmente, la asistencia al estudiante, estableciendo una línea de apoyo legal y psicológico sobre el robo de identidad y fraude.

¿Costosa?

Hay diferentes tipos de soluciones, algunas gratuitas, pero se requiere de personal altamente capacitado para administrarlas y darles mantenimiento. Ningún sistema informático es 100 por ciento seguro, pero si se cuenta con equipo tecnológico, personal altamente capacitado, recursos económicos, capacitación y buenas políticas de ciberseguridad, se reduce considerablemente el riesgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui