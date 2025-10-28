Bloquean carreteras y cierran la Segob con cadenas productores de maíz, tras protesta

Ciudad de México.-Agricultores de distintos estados del país realizarán un paro nacional con bloqueos carreteros, como medida de presión ante la falta de respuesta del Gobierno federal a sus demandas. La convocatoria fue difundida en redes sociales, donde además se publicó un video en el que los manifestantes anuncian los cierres y llaman a la población a unirse o tomar precauciones.

Los estados convocados incluyen Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Sinaloa, entre otros, y el objetivo principal es exigir precios justos para el campo mexicano, especialmente para los productores de maíz, quienes enfrentan altos costos de insumos y amenazas del crimen organizado.

Agricultores anuncian paro nacional. Créditos: Internet

La principal demanda del sector agrícola es establecer un precio de garantía de 7, 200 pesos por tonelada de maíz, además de mayores apoyos al sector agropecuario. Los productores advierten que, si no se llega a un acuerdo en la Ciudad de México antes de las 10 de la mañana, los bloqueos se intensificarán en los días siguientes.

El movimiento busca visibilizar la crisis que enfrentan miles de familias campesinas, quienes aseguran que sin condiciones dignas, el campo mexicano está condenado al abandono, según infomación de TV Azteca.

Ya estás avisada @Claudiashein

Si para el lunes 27 de octubre no hay arreglo con los productores del campo...se bloquearán todas las carreteras del país. pic.twitter.com/e7Gb8aegkV — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 26, 2025

Estas son las carreteras bloqueadas

Las autoridades han informado que los cierres podrían ser parciales o totales en varios tramos, principalmente en Guanajuato, donde se esperan afectaciones en:

Carretera Salamanca, Celaya, a la altura de Mexicanos.

Carretera Salvatierra, Celaya, a la altura de Cañocarnes (Panales Jamaica).

Carretera Valle de Santiago, Salamanca, frente a Jarrón Azul.

Carretera Guadalajara, Colima.

Carretera Irapuato–León, a la altura del puente de desnivel de Aldama.

Glorieta del Caballo de Hidalgo, en la carretera Acámbaro–Salvatierra.

En Irapuato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) recomendó rutas alternas como Silao, Romita, Irapuato y el libramiento norponiente, ante posibles afectaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes 28 de octubre que su Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con los productores agrícolas que protestas en distintas zonas del país en exigencia de fijar el precio mínimo del maíz en siete mil 200 pesos. "Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo", afirmó la mandataria durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La mandatara mexicana afirmó que el próximo jueves 30 de octubre estará en la conferencia mañanera el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, para abordar la situación. Las declaraciones de Sheinbaum Pardo ocurren luego de una serie de movilizaciones de productores de maíz y agricultores del país, quienes bloquearon carreteras en varios estados para exigir al Gobierno fijar el precio mínimo del maíz en siete mil 200 pesos.

“SIN MAÍZ… NO… HAY… PAÍS”

La bolsa de Chicago es la culpable del precio del maíz, afirma Sheinbaum.

¿Y de los demás productos del campo, quién? pic.twitter.com/Ec1RN4xf5z — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 27, 2025

El lunes, autoridades mexicanas ofrecieron fijar ese precio en seis mil 50 pesos. Sin embargo, los agricultores y productores lo rechazaron y calificaron de "burla" e "insulto al campo mexicano". El Gobierno federal ha reiterado que busca un acuerdo equilibrado que beneficie tanto a los pequeños productores como a la estabilidad de precios en el mercado interno, en un contexto de tensión en el campo por la caída de los precios internacionales del maíz y los efectos del cambio climático en la producción.

Campesinos bloquean carreteras en al menos 20 estados porque no llegaron a un acuerdo con el gobierno para ajustar el precio del maíz. Niños, papás, personas de la tercera edad llevan atrapados más de 24 horas en camiones y coches, entre frío, sol, sin comida ni agua. ¿Qué dijo… pic.twitter.com/hUEizO3tr6 — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui