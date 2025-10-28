FGR confirma que el 12 de noviembre Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, podría ser deportado

Ciudad de México.- Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tocara el tema en su mañanera y pidiera que las autoridades correspondientes informaran, se dio a conocer que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora mexicana Inés Gómez Mont, podría ser deportado a México el próximo 12 de noviembre, fecha en la que un juez migratorio en Estados Unidos analizará su situación legal.

La información fue proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), que dijo que los abogados de Álvarez Puga impugnaron una orden previa de deportación. "Desde el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación de dicha persona, ante lo cual sus abogados, en ese país, recurrieron a esa orden de deportación, sobre la cual se pronunciará la autoridad el próximo miércoles 12 de noviembre", señaló la FGR. Según la información que se tiene, Álvarez Puga permanece recluido en instalaciones migratorias de Miami, Florida, mientras se define su destino.

Y ahora que ya agarraron a Víctor Álvarez Puga, me pregunto: ¿Qué hará Inés Gómez Mont con sus mil hijos?



Igual, en la cárcel habrá más silencio que en su propia casa. uD83DuDE02



Pobre güey... Fue la tapadera para desviar la atención de las tropelías que le encontraron a Adán Augusto. pic.twitter.com/mOIJjHDqxK — ?uD81AuDD10El Zombie IIuD81AuDD10uD835uDD4F (@DimeFred2) October 28, 2025

¿De qué se le acusa en México?

En el país enfrenta órdenes de aprehensión vigentes por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, cargos derivados de una presunta red de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma. La situación legal del empresario está vinculada directamente con la de su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, con quien, según las investigaciones de la FGR, habría encabezado un esquema financiero que permitió desviar más de tres mil millones de pesos de dependencias federales entre 2016 y 2018, principalmente de la Secretaría del Interior y de la Policía Federal.

En 2021, ambos fueron considerados como prófugos de la justicia mexicana. La pareja abandonó el país antes de que se libraran las órdenes de captura en su contra y, desde entonces, se desconocía su paradero. Sin embargo, reportes recientes indicaron que Álvarez Puga fue detenido en suelo estadounidense en septiembre pasado, cuando intentó solicitar asilo político, alegando persecución en México por sus creencias políticas conservadoras. De Inés Gómez Mont no se tiene información precisa. No se ha confirmado si se encuentra también en territorio estadounidense o en otro país, aunque las autoridades mexicanas mantienen activa la ficha roja de Interpol para su localización y captura.

Inés Gómez Mont presumía en los tiempos de EPN bolsas de 2, 3, 4 y hasta 8 millones de pesos. De ese tamaño era el negocio del saqueo de factureros como su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quien desvió miles de millones de Segob cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong. pic.twitter.com/f7LtQDruZR — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México