Frente Frío 11 traerá viento intenso y LLUVIAS a varias regiones de México: Estados afectados

Ciudad de México.- Este martes 28 de octubre del 2025, el clima en México estará marcado por contrastes entre las zonas cálidas del Pacífico y el Frente Frío en el norte del país. El avance de este último fenómeno y su interacción con una línea seca y la corriente en chorro subtropical provocarán un cambio notable en las condiciones atmosféricas, con rachas de viento muy fuertes, descenso de temperatura y algunas lluvias dispersas. Aquí el reporte del tiempo íntegro.

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío 11 el noroeste y norte de la República Mexicana, generando vientos con rachas de 65 a 80 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en la costa occidental de Baja California. Se recomienda precaución ante la posible caída de árboles, espectaculares y afectaciones menores en caminos y carreteras.

Conoce los detalles del clima en México para este martes. Foto: Conagua

La masa de aire polar que acompaña a este frente causará un notable descenso de las temperaturas, con posibles heladas en las sierras del norte y noreste, especialmente en Durango, Chihuahua, Zacatecas, Puebla y Tlaxcala, donde los termómetros podrían registrar valores entre 0 y -5°C en zonas altas. En contraste, los estados del Pacífico y el sur del país continuarán con ambiente cálido, con máximas que oscilarán entre 35 y 40°C en entidades como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Los canales de baja presión que se extienden sobre el centro y sureste de México, junto con el ingreso de aire húmedo del Pacífico y el Golfo de México, provocarán intervalos de chubascos en regiones de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán. Estas lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo de manera aislada.

Para la madrugada del miércoles, se prevé el inicio de un evento de 'Norte' muy fuerte a intenso en la costa norte de Tamaulipas, con rachas de 85 a 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros de altura. El ambiente se tornará más fresco en el noreste y oriente del país, marcando el ingreso formal de condiciones otoñales.

En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá baja probabilidad de lluvia, cielo mayormente despejado y viento ligero. Pese a ello, el contraste térmico será evidente: mientras el norte enfrentará temperaturas invernales, el occidente y sur de México continuarán con un ambiente caluroso y seco. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)