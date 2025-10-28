Funcionaria de Puerto Vallarta admite en show de Franco Escamilla que "no sabe lo que hace" en su trabajo

Ciudad de México.- Un fragmento del show de Franco Escamilla en Tepic, Nayarit, se ha vuelto viral en redes sociales, ya que muestra al comediante interactuando con Natalia Montaño Ruelas, una funcionaria del gobierno de Puerto Vallarta cuya respuesta sobre su labor ha causado polémica.

Durante el show, Escamilla le preguntó a la asistente a qué se dedicaba, a lo que ella contestó que trabajaba en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Al cuestionarle qué hace en su labor, la mujer no supo qué contestar y todo se resumió en que "la pasa bien". "Pues me la paso bien. Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando…", dijo Natalia Montaño, provocando las risas de la audiencia. Incluso reconoció que no sabía qué decía su gafete de trabajo. Ante esto, Escamilla bromeó: "No creo que tu descripción laboral diga: 'Natalia, se la pasa de pu.. madr…'".

Mujer se vuelve viral tras no saber qué contestar sobre su trabajo. Créditos: Internet

De acuerdo con la nómina del gobierno municipal, Natalia trabaja como auxiliar y gana 10 mil 575 pesos netos quincenales. Al hacer una revisión de las nóminas del 2025, se encontró que es a partir de la segunda quincena de marzo, que comprende del 16 al 31, que Natalia aparece en el puesto.

Incluso ha trascendido que la funcionaria es sobrina del consejal ciudadano de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Ramón Ruelas Hernández. De hecho, Natalia compartió 'reels' en su perfil de Facebook de la campaña de Ruelas Hernández cuando aspiró a la presidencia municipal de Puerto Vallarta en Morena. Pero este terminó uniéndose como vocero a la campaña de Luis Ernesto Munguía González, del Partido Verde, quien terminó ganando las elecciones y actualmente se desempeña en el cargo desde el 1 de octubre del 2024.

uD83DuDEA8 Franco Escamilla :

Por esta servidora pública fue a su show y dijo que no sabía qué hacía en el ayuntamiento de #PuertoVallarta.

uD83DuDE44

"Bebo mucho, como y paseo".

uD83DuDDE3?

"Ni se que diga mi gafete"

uD83DuDDE3?

A Natalia Montaño Ruelas le pagamos 12 mil a la quincena de nuestros impuestos.

uD83DuDC00… pic.twitter.com/rX9gVycF4l — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 27, 2025

Las declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, ante lo cual Montaño Ruelas respondió este domingo en sus cuentas oficiales, dirigiéndose a "los sentidos y atacantes", y asegurando que a un show de comedia "se va a relajarse". "En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio", escribió la funcionaria, acompañando su mensaje con una fotografía en la que aparece abrazando a Franco Escamilla tras la presentación en Nayarit.

La funcionaria, de 30 años, confirmó que es originaria de Tepic, Nayarit, aunque lleva varios años radicando en Puerto Vallarta, Jalisco. El video, de apenas un minuto de duración, ha generado comentarios que cuestionan el desempeño de los servidores públicos en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui