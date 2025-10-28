Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3990 de HOY martes 28 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es martes 28 de octubre y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3990, que hace alusión a la devoción de San Judas Tadeo, quien tiene miles de seguidores.
"San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles de Jesús, es reconocido en la tradición cristiana como el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Su devoción se ha extendido a lo largo de los siglos gracias a su mensaje de fe, fortaleza y esperanza en los momentos de mayor prueba. Su nombre evoca lealtad y su misión, cercana a los más necesitados, lo convierte en un símbolo de consuelo para quienes enfrentan adversidades", señala el boletín de la Lotería Nacional.
¿Cuánto puedes ganar?
- Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series
- Premio por serie: 7 millones de pesos
- Costo del cachito: $30
- Costo de la serie: $600
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3989 de hoy 28 de octubre
Premio Mayor 21 millones de pesos:
En espera de resultados
Segundo premio 2,550,000 pesos:
En espera de resultados
Tercer premio 900,000 pesos:
En espera de resultados
Cuarto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Quinto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Sexto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Séptimo premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Octavo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Noveno premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Décimo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
¿Cuándo jugará el próximo Sorteo Mayor?
El próximo Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se jugará el 4 de noviembre de 2025. Además, recuerda que el 31 de octubre de 2025 se juega el Sorteo Especial número 306. Los cachitos ya se encuentran a la venta en los sitios de la Lotería Nacional y TRIBUNA traerá para ti los resultados.
Fuente: Tribuna del Yaqui