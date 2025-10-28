Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3990 de HOY martes 28 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es martes 28 de octubre y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3990, que hace alusión a la devoción de San Judas Tadeo, quien tiene miles de seguidores.

"San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles de Jesús, es reconocido en la tradición cristiana como el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Su devoción se ha extendido a lo largo de los siglos gracias a su mensaje de fe, fortaleza y esperanza en los momentos de mayor prueba. Su nombre evoca lealtad y su misión, cercana a los más necesitados, lo convierte en un símbolo de consuelo para quienes enfrentan adversidades", señala el boletín de la Lotería Nacional.

San Judas Tadeo, símbolo de fe y esperanza, une a millones de corazones cada 28 de octubre. uD83DuDC9A



En honor a su devoción, Lotería Nacional tiene un sorteo que celebra su fuerza espiritual. ?



Compra tu cachito en https://t.co/T1aQNOCIZ4, con nuestra fuerza de venta o en tu punto…

¿Cuánto puedes ganar?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3989 de hoy 28 de octubre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

Segundo premio 2,550,000 pesos:

Tercer premio 900,000 pesos:

Cuarto premio 240,000 pesos:

Quinto premio 240,000 pesos:

Sexto premio 240,000 pesos:

Séptimo premio 240,000 pesos:

Octavo premio 120,000 pesos:

Noveno premio 120,000 pesos:

Décimo premio 120,000 pesos:

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

¿Cuándo jugará el próximo Sorteo Mayor?

El próximo Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se jugará el 4 de noviembre de 2025. Además, recuerda que el 31 de octubre de 2025 se juega el Sorteo Especial número 306. Los cachitos ya se encuentran a la venta en los sitios de la Lotería Nacional y TRIBUNA traerá para ti los resultados.

Fuente: Tribuna del Yaqui