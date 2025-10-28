Rescatan a sobreviviente de ataque de EU en el Pacífico, Lilly Téllez tunde a Noroña y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte informado sobre los acontecimientos que ocurren en territorio mexicano, sin perder mucho tiempo y en un solo lugar, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más interesantes e importantes que marcan la agenda diaria a nivel nacional. Hoy 28 de octubre, conoce los detalles sobre el rescate de sobreviviente de un ataque realizado por Estados Unidos a una presunta narcolancha.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Agroproductores bloquean carreteras y cierran la Segob tras protesta

Agricultores de distintos estados del país realizaron un paro nacional con bloqueos carreteros, como medida de presión ante la falta de respuesta del Gobierno Federal a sus demandas. Los inconformes, que son de estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Sonora, exigen precios justos para el campo mexicano.

Lilly Téllez exige investigación a Noroña por viaje a Palestina

La senadora del PAN, Lilly Téllez, pidió al Senado y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las irregularidades relacionadas con el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Medio Oriente y con ello emitir sanciones en su contra; la funcionaria afirmó que la salida de Noroña incumple con distintas leyes internas en el Senado.

EU ataca a narcolanchas en el Pacífico; México rescata a sobreviviente

El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, anunció que el ejército estadounidense llevó a cabo cuatro ataques a embarcaciones acusadas de transportar droga, el cual dejó un saldo de 14 fallecidos y un sobreviviente, en cuyo rescate, aseguró participación de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el rescate y dijo que se brindó ayuda a esta persona por razones humanitarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui