Sheinbaum: México busca la extradición de Álvarez Puga, ¿y detención de Inés Gómez Mont en EU?

Ciudad de México.- Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 28 de octubre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la reciente detención en Estados Unidos (EU) de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora de TV Azteca, Inés Gómez Mont, y señaló que la intención del Gobierno de México es que sea enviado al país para enfrentar los cargos que tiene pendientes ante la justicia mexicana.

#Nacional | Sheinbaum mencionó que la Fiscalía y del Gabinete de Seguridad están a la espera de información sobre la detención de Víctor Álvarez Puga, y que la intención es que sea enviado al país uD83DuDDE3? pic.twitter.com/5E1Yz9gJpS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

La mandataria explicó que el caso fue abordado durante la reunión del Gabinete de Seguridad celebrada esta mañana en Palacio Nacional. No obstante, aclaró que el Gobierno de México aún no cuenta con toda la información oficial sobre la situación legal del empresario: "Estamos esperando toda la información de la Fiscalía, lo pregunté hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad y espero que en unas horas podemos tener toda la información".

La idea es que se envíe [al criminal] a México", expresó la presidenta brevemente al ser cuestionada por la prensa.

Sheinbaum indicó que se está a la espera de la información oficial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que es la dependencia responsable del caso en México: "Es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices (Inés Gómez Mont)".

Esto se sabe sobre la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en EU

De acuerdo con los primeros reportes, la detención de Álvarez Puga ocurrió por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), debido a irregularidades en su situación migratoria. La noticia se dio a conocer públicamente hasta el 27 de octubre. Actualmente, permanece recluido en el Centro de Detención de Krome, ubicado en Miami, Florida.

Víctor Manuel Álvarez Puga es buscado por la justicia mexicana desde 2021, luego de que la FGR obtuviera órdenes de aprehensión en su contra y la de Inés Gómez Mont por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Según la información oficial, ambos habrían participado en un presunto desvío millonario de recursos públicos a través de empresas fachada y contratos simulados con dependencias federales.

Pese a estas acusaciones, Álvarez Puga no contaba con antecedentes criminales en EU al momento de su arresto. Por ello, las autoridades mexicanas deberán definir el procedimiento legal adecuado para lograr su traslado al país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'