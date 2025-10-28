Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 28 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 28 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 6:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán los integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior desde el Palacio Nacional hasta la Cámara de Diputados. Como parte de la Jornada Nacional de Lucha, realizarán una marcha para exigir la radicación de 2 mil millones de pesos para abatir el rezago en la educación media superior, a fin de dar continuidad a los procesos de homologación, recategorización y basificación del personal docente y administrativo; así como también para cubrir el déficit presupuestal.

De igual forma, en punto de las 10:30 horas, en la alcaldía Coyoacán, se encontrarán miembros del Sindicato Nacional Azteca de Trabajadores de Alto Riesgo en Av. Zacatepetl y Av. Centro Comercial, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, y en el Estadio Banone (estacionamiento), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa. Están en contra de los nuevos porcentajes de exclusión que entraron en vigor para la segunda fase del plan piloto para trabajadores de plataformas digitales, ya que estos ocasionarán que solo una "minoría" alcance el derecho pleno a la seguridad social.

Tráfico en CDMX hoy 28 de octubre

Un poco más tarde, alrededor de las 16:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, marcharán los integrantes de Palestina MX desde la Estela de Luz hasta la Torre Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc. Exigen que la empresa mexicana Orbia Advance desinvierta de la empresa Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, ya que facilita la explotación del agua y la tierra en Palestina para beneficio del gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.

??uD83DuDEE0? Encontrarás reducción de carriles sobre San Antonio Abad y Chimalpopoca, colonia Tránsito, @AlcCuauhtemocMx.



Alternativa vial: uD83DuDD00 José Sotero Castañeda, Isabel la Católica y 5 de Febrero y Francisco Javier Clavijero.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/e4nn3zbzhN — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 28, 2025

Finalmente, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 horas, se concentrarán integrantes del colectivo La Comuna 4:20 en el Congreso de la Ciudad de México, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Jardín Luis Pasteur y en la Glorieta Simón Bolívar. Solicitan espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui