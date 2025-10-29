Detienen a Simón Levy en Lisboa, Sheinbaum responde a EU por cancelar vuelos y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 29 de octubre autoridades mexicanas confirmaron la detención de Simón Levy, exfuncionario del sexenio de AMLO. Si quieres enterarte de los detalles de esta y otras noticias que están marcando la agenda nacional, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 México, el resumen informativo de los acontecimientos más relevantes que ocurren en territorio mexicano.

Diputados de Morena se enojan tras el regreso de las sesiones presenciales

Tras el regreso a la modalidad presencial en las sesiones de la Cámara de Diputados desató el enojo de varios legisladores de la banca mayoritaria, quienes exigieron retomar el formato semipresencial; Ricardo Monreal informó que ahora se privilegiará la modalidad presencial, y habrá descuento a quienes no asistan.

Sheinbaum alza la voz tras cancelación de 13 rutas de vuelos del AIFA en EU

Claudia Sheinbaum rechazó la decisión del gobierno estadounidense, que el lunes pasado canceló las 13 rutas aéreas operadas por Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus que vuelan hacía el país norteamericano desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La presidenta calificó esta medida como unilateral y sin fundamento.

Reportan detención de Simón Levy; él lo niega

La Fiscalía de la CDMX confirmó la detención del exsubsecretario de Planeación Turística durante la administración de AMLO, Simón Levy; sin embargo, el exfuncionario negó por completo esas afirmaciones, asegurando que no solo se encuentra en libertad, sino que fue víctima de un atentado horas antes. No obstante, el gabinete de Seguridad mexicano confirmó que Simón enfrenta un proceso de extradición a México.

