Frente Frío 11 provoca LLUVIAS intensas en varios estados: Pronóstico del CLIMA, según Conagua

Ciudad de México.- El clima de este miércoles 29 de octubre de 2025 estará marcado por el paso del Frente Frío número 11 y la masa de aire polar que lo acompaña, los cuales avanzan rápidamente sobre el Golfo de México. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles 29 de octubre estos sistemas provocarán lluvias fuertes, vientos intensos y un descenso notable de temperatura en gran parte del país. Durante la jornada, se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en regiones de Puebla y otras áreas del oriente y sureste.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

En la Península de Yucatán se pronostican chubascos aislados acompañados de descargas eléctricas, mientras que en el occidente y sur del país, la entrada de humedad del Pacífico originará lluvias dispersas y algunas fuertes en la costa de Guerrero.

El Frente Frío también ocasionará vientos muy fuertes, especialmente en el litoral del Golfo de México. Se prevé un evento de 'Norte' con rachas de entre 85 y 100 kilómetros por horah y oleaje de hasta cuatro metros en costas de Tamaulipas y Veracruz. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, los vientos podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, mientras que en Tabasco, Campeche y Yucatán las rachas oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El aire polar detrás del sistema frontal provocará un descenso generalizado de temperatura en la mayor parte del territorio mexicano. Las regiones montañosas del norte y centro registrarán las condiciones más frías, con mínimas de 0 a -5 °C y posibles heladas en zonas altas de Baja California, Chihuahua y Durango. También se esperan valores de entre 0 y 5 °C en sierras de Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

???? En estados del noreste y la #Huasteca de #México uD83CuDDF2uD83CuDDFD, además de #Veracruz, se pronostican #Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/FkMfsmv99P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025

En contraste, los estados del Pacífico mantendrán temperaturas cálidas durante el día, alcanzando entre 35 y 40 gradosen Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En el sureste, incluyendo la península, los valores oscilarán entre 30 y 35 grados, con un ambiente bochornoso pero sin lluvias significativas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)