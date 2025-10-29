Gobierno de Sheinbaum y productores de maíz alcanzan ACUERDO tras BLOQUEOS: Esto debes saber

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 29 de octubre de 2025, la mandataria mexicana informó que el Gobierno de México y los productores de maíz de Michoacán, Jalisco y Guanajuato lograron un acuerdo en la madrugada, luego de las protestas registradas durante los últimos días por el precio del grano.

Según explicó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, la negociación se desarrolló durante casi seis horas y media con la participación de su secretaría y la de Gobernación.

uD83DuDD34La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, además de los acuerdos alcanzados con los productores de maíz, se darán “apoyos adicionales” que se anunciarán el próximo año.



El acuerdo establece un precio de referencia de 950 pesos mexicanos (MXN) por tonelada, así como la ampliación del programa 'Cosechando Soberanía', que beneficiará principalmente a pequeños y medianos productores. Este programa contempla créditos con una tasa preferencial anual del 8.5 por ciento y refuerza la compra de maíz a nivel nacional, con un plan de adquisición de un millón 419 mil toneladas para cerca de 90 mil productores en la región del Bajío.

Un componente clave del acuerdo es la implementación de un sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, que incluye precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos de comercialización, reglas públicas y claras, así como información oficial accesible para los productores. Esta medida busca garantizar mayor transparencia y fomentar un mercado competitivo, priorizando la cosecha nacional y asegurando que los bloqueos carreteros que afectaban la distribución se levanten progresivamente.

Durante la negociación, se acordó un incremento de 100 pesos adicionales por tonelada en los apoyos gubernamentales, lo que permite que los agricultores puedan ofrecer su producto de manera libre a los industriales, eliminando el precio de garantía fijo de cinco mil 200 pesos. Según los productores, esta decisión abre la posibilidad de que el precio de la tonelada alcance hasta seis mil 700 pesos, combinando el apoyo público con la dinámica del libre mercado.

Julio Berdegué destacó que la minuta fue firmada por la mayoría de los representantes y subrayó la coordinación estrecha con los gobiernos estatales. Asimismo, se continuará con mesas de diálogo para definir las reglas de operación finales de los apoyos y condiciones adicionales como el manejo del agua, indispensable para la producción.

Gobierno de México informa sobre el gusano barrenador

Adicionalmente, la Sader informó avances en el control del gusano barrenador, con el 99.9 por ciento de los casos contenidos en el sur-sureste del país. Se espera erradicar completamente la plaga mediante la incorporación de 100 millones de moscas estériles y la utilización de plantas modulares móviles. En cuanto a la apertura de la frontera con EU, las autoridades señalaron que aún no hay fecha definida, pero se mantienen las negociaciones bilaterales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'