Pelea en San Lázaro: Regreso de sesiones presenciales hace enojar a diputados morenistas

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados ha sido escenario de un nuevo conflicto interno de Morena, pues el regreso a la modalidad presencial en las sesiones de esta semana desató el enojo de varios legisladores de la bancada mayoritaria, quienes exigieron retomar el formato semipresencial.

Lo anterior, ocurrió la mañana de este martes durante la reunión previa del grupo parlamentario guinda en la Cámara baja, cuando Monreal Ávila informó a las y los congresistas de Morena, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial prácticamente en lo que resta del año. "Noooo", respondieron la mayoría de las y los congresistas que acudieron a la previa, realizada en el salón Aurora del recinto legislativo de San Lázaro.

¡Qué tal con estos flojonazos!



Los diputados de Morena furiosos porque los obligan a asistir al Congreso.



Ya no podrán sesionar desde el padel o la birria.



Pobrecitos, el sacrificio por la patria pesa. pic.twitter.com/nB1JmZaOvV — Bere Aguilar (@bereaguilarv) October 29, 2025

Monreal informó que ahora se privilegiará la modalidad presencial, y habrá descuento a quienes no asistan: "Con esos recursos que creará un fondo", aunque aún no se detalla para qué se usaría dicho ahorro. Varios diputados y diputadas pidieron volver a las sesiones semipresenciales, argumentando que tienen "mucho trabajo" en sus distritos, y que les es más fácil la modalidad a distancia.

En respuesta, Monreal recordó que las exigencias para regresar a la presencialidad surgieron cuando legisladoras y legisladores de Morena comenzaron a faltar en demasía, y provocar escándalos por sesionar desde lugares como bares, aeropuerto, playas o jugando Padel.

El comentario provocó miradas lascivas contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, quien se encontraba en la reunión. El legislador fue visto priorizando el deporte en la Comisión de Presupuesto mientras se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas Nacionales, lo que levantó críticas hacía él. Como respuesta a los medios, el morenista justificó sus actos señalando que su "corazón necesita hacer otra vez ejercicio", dijo.

"Lo siento compañeros, pero este es un acuerdo de la Jucopo y ya no se puede cambiar, ni modo, ustedes solitos se hicieron el harakiri", respondió Monreal Ávila.

El acuerdo de la Jucopo obliga a sesiones presenciales durante las próximas tres semanas, periodo clave para discutir temas como:

Ley Nacional de Aguas.

Prohibición de vapeadores.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026.

Hoy presentamos nuevamente un oficio para que todas y todos los diputados sesionemos y nos reunamos de manera presencial.



Las y los mexicanos merecen representantes que trabajen, que den la cara y defiendan sus causas.



Movimiento Ciudadano fue la única fuerza que se opuso a la… pic.twitter.com/wGRIz7JDGc — Ivonne Ortega (@IvonneOP) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui