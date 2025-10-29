Sheinbaum le responde a EU tras cancelar 13 rutas de vuelos del AIFA: "A México se le respeta"

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos, que el lunes pasado canceló las 13 rutas aéreas operadas por Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus que vuelan hacia ese país desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum calificó la medida como "unilateral" y "sin fundamento"; además, pidió al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, contactar al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, con el objetivo de revisar la decisión.

La presidenta Claudia Sheinbaum responde al secretario de Transporte de Estados Unidos quien avisó que no autorizarán nuevos vuelos del AIFA a EU. Sheinbaum dice que México "no es piñata de nadie" y señala que las empresas norteamericanas que operan en el AIFA están felices. pic.twitter.com/EFEa1AZ4lG — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 29, 2025

"No estamos de acuerdo con esta decisión. México no es piñata de nadie, a México se le respeta. Vamos a buscar mantener la cooperación bilateral, pero con base en el respeto. No vaya a ser que haya un interés de otro tipo, político o de apoyar a otras empresas", enfatizó la mandataria mexicana.

Claudia Sheinbaum aseguró que no existe el motivo técnico o de competencia que justifique las restricciones, además de que defendió el funcionamiento del AIFA y negó que se violen normas de competencia. Así mismo, la mandataria adelantó que se reunirá el viernes con las tres aerolíneas nacionales para conocer sus posturas y confió en que se sostendrá un encuentro con las autoridades estadounidenses la próxima semana para resolver el conflicto.

Sheinbaum dijo que solicitarán una reunión con autoridades de EU.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció ayer la cancelación provisional de vuelos de pasajeros y carga desde el AIFA, además de suspender 13 rutas hacía ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles. La disposición afectará principalmente a VivaAerobus, que perderá nuevas rutas, y a Aeroméxico y Volaris, que deberán suspender operaciones desde el AIFA y el AICM hacia varios destinos.

El DOT argumentó que las decisiones del gobierno mexicano, como el traslado de vuelos de carga al AIFA y la reducción de operaciones en el AICM, perjudicaron la competencia justa para aerolíneas estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui