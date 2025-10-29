Simón Levy enfrenta proceso de extradición tras ser detenido en Portugal: Fiscalía de la CDMX

Ciudad de México.- Mientras que el exsubsecretario de Planeación Turística, Simón Levy, afirma que se encuentra en libertad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que fue detenido en Portugal con fines de extradición y que se encuentra sujeto a medidas cautelares tras comparecer ante la autoridad judicial de aquel país. El que fue funcionario durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que fue víctima de un atentado hace algunas horas.

Mediante un comunicado, la FGJCDMX señaló que el proceso que enfrenta Levy en Portugal se suma a los procesos penales vigentes que enfrenta en México a las órdenes de aprehensión ya emitidas en su contra. Según la información compartida, Levy compareció este miércoles 29 de octubre, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país.

También en su cuenta de X, el gabinete de Seguridad confirma la detención de Simón Levy. "En el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer el Gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre la detención de Simón 'N', derivado de una Notificación Roja de Interpol, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena".

#ÚltimaHora | Gabinete de Seguridad confirma la detención de Simón Levy, exfuncionario mexicano, en Lisboa, Portugal uD83CuDDF5uD83CuDDF9



El Gobierno de México fue notificado por las autoridades de ese país sobre la detención de Simón, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes uD83DuDEA8 pic.twitter.com/tNTLgnNPUX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

"Como se informó previamente, Simón 'N' enfrenta dos procesos penales vigentes, derivados de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales. En el primero se investigan delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble. La autoridad judicial emitió una orden de aprehensión tras dos inasistencias del imputado a las audiencias de agosto de 2022 y agosto de 2025, quedando sin efecto el amparo previamente otorgado. En el segundo proceso, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, se libró otra orden de aprehensión luego de que no asistiera a cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022", afirma el boletín de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Asegura estar libre

Simón Levy, mediante su cuenta de X, antes Twitter, señaló que no está detenido y todo se trata de un presunto ataque en su contra, el cual atribuye a miembros del gobierno de la Cuarta Transformación. En llamada con el periodista Luis Cárdenas, Levy aseguró que él se encontraba en Washington DC y no en Portugal: "Primero estoy bien de salud, que estoy perfectamente bien, que estoy libre, que estoy bien... Aquí estoy para darle las gracias, que estoy bien, que estoy perfectamente bien de salud". También posteó en sus redes: "Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy".

Fuente: Tribuna del Yaqui