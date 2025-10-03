94 policías heridos tras marcha del 2 de octubre, trasladan a César Duarte y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de que arranque el fin de semana y te desconectes de la información para disponerte a descansar, conoce la información que está marcando la agenda nacional a través del Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo conocerás los detalles de los tres acontecimientos o noticias más interesantes del día. Hoy viernes 3 de octubre, entérate de las repercuciones que tuvo la violenta protesta del 2 de octubre en CDMX.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Morena presenta la Ley Anti-Stickers

El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para castigar con cárcel a quienes difundan imágenes, memes, stickers, audios o videos manipulados con Inteligencia Artificial (IA) para dañar la reputación de las personas. El anuncio ha causado mucho revuelo y opiniones encontradas en redes sociales.

Exgobernador de Chihuahua es trasladado a CDMX

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue trasladado este viernes 3 de octubre a la CDMX, con la finalidad de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en atención a una diligencia legal correspondiente a su proceso judicial”.

SSC confirma 94 policías heridos tras marcha del 2 de octubre

Lo que comenzó como una marcha conmemorativa por el 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco, terminó en enfrentamientos de gran escala entre grupos encapuchados y elementos de seguridad. Este viernes 3 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó un saldo de al menos 94 policías lesionados, además de que varios reporteros también resultaron afectados.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDDDE? ¡Descubre el Top 3 de la Información en México presentado por Casa Ley! uD83CuDF0E? Mantente al tanto de las noticias más importantes, los acontecimientos que marcan la pauta y lo que está sucediendo en el país. https://t.co/vWkv00sIoP#Top3InformaciónMéxico #CasaLey #Noticias pic.twitter.com/FoQULzFOhZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui