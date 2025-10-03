IMSS anunció cambios de último momento para la pensión de adultos mayores

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado ajustes importantes en la Modalidad 40, el esquema voluntario que permite a los trabajadores mejorar el monto de su futura pensión. La modificación más relevante es el aumento de la cuota mensual, que ahora se establece en 13.347 por ciento del salario registrado ante el IMSS. Aunque el límite máximo salarial de referencia para el cálculo del pago se mantiene, este incremento busca asegurar la viabilidad financiera y la sustentabilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

Según el IMSS, estas medidas son esenciales para ajustar las contribuciones a la realidad económica actual y evitar lagunas o abusos en la aplicación del régimen voluntario.

Los adultos mayores podrán ganar más dinero. Créditos: Internet

Junto con el ajuste en el costo, el IMSS ha homologado los criterios de inscripción para la Modalidad 40. Ahora, para ser elegible e ingresar a este esquema de continuación voluntaria, el trabajador debe haber cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años previos a su baja de régimen obligatorio. Además, un punto crítico es el plazo de gracia: No deben haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de la baja. Quienes excedan este límite de tiempo ya no podrán inscribirse, lo que impone una restricción importante para aquellos que buscan recuperar derechos o mejorar su pensión IMSS.

¿Cómo pagar la cuota en línea?

Para facilitar el cumplimiento de las aportaciones en la Modalidad 40, el IMSS promueve el pago en línea a través de la banca digital. El proceso es directo y seguro: Solo se necesita acceder a la plataforma de banca en línea de tu institución, buscar la opción de 'pagos por SPEI' o 'transferencia a otros bancos', e ingresar los datos clave que figuran en tu talón de pago.

( De la época neoliberal) La Ley 73 del IMSS se termina: SE ACERCA EL FINAL de la pensión más querida y los trabajadores deberán CONFORMARSE con otro régimen https://t.co/hmrzin9Dl0 — JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO (@CONSUMEAZUCAR) October 3, 2025

La CLABE específica para el pago del IMSS es 021180550300049709. Es vital capturar el importe exacto y la referencia o concepto tal como aparecen en tu recordatorio para garantizar la correcta aplicación del depósito. La Modalidad 40 representa una de las mejores herramientas para los trabajadores que desean elevar el monto de su jubilación, especialmente aquellos bajo la Ley 73. Al realizar la inversión de tu cuota mensual, es una práctica indispensable guardar o capturar el comprobante de pago que emite tu banco.

Este documento es tu respaldo ante cualquier eventualidad, aclaración o seguimiento que debas realizar con el IMSS. Aprovecha los cambios del IMSS para evaluar tu situación, cumplir con los nuevos requisitos y seguir fortaleciendo tu seguridad económica a futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui