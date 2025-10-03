'Lady Hambreada' en Mazatlán: Exige taco extra y casi golpea a una embarazada (VIDEO)

Mazatlán, Sinaloa.- En redes sociales se volvió viral un video en el que se observa a una mujer identificada por los internautas como Damaris, quien durante un festejo en Mazatlán, Sinaloa, se molestó porque le negaron un taco. Según los organizadores, ella ya había consumido su ración de cinco, que era lo establecido para cada invitado; sin embargo, esto no le agradó y su reacción impactó tanto que ahora circula en todas las plataformas.

De acuerdo con información extraoficial, el primer usuario en subir el clip fue Danny (@cazzatermitas) en TikTok. En el fragmento se aprecia cómo Damaris se acerca a la zona de comida y solicita otro taco, pero los organizadores de la celebración se lo niegan. Allí es justo cuando comenzaron los insultos y, además, se atrevió a lanzar una cazuela de barro, que finalmente terminó rota.

Actualmente, el video cuenta con más de un millón de reproducciones. Entre los comentarios, además de expresiones de indignación y burlas, algunos usuarios se alarmaron por un detalle que pasó desapercibido para muchos: la cazuela estuvo a punto de golpear a una mujer embarazada que estaba sirviendo los tacos. Debido a su reacción, Damaris recibió los apodos de Lady Taco y Lady Hambreada.

La mujer se molestó al grado que arrojó una cazuela

Como suele suceder en estos casos, las opiniones se dividieron. Algunos consideran que la mujer actuó mal por querer servirse más en una fiesta, mientras que otros la defienden: "Yo digo que en una fiesta tiene que haber comida para mucha gente, y si quieren doble ración, si no tienes suficiente dinero para hacer una celebración, no la hagas; porque los niños, si quieren otro taco más, y otro taco más al rato, no se lo van a dar", afirmó @NicteReynoso99.

uD83DuDEA8 #LadyTacos , Mazatlán :

Porque esta mujer muy esbelta se hizo viral tras ir a una fiesta y pedir que le dieran más tacos de los que le tocaban.

uD83EuDEE3

Eran 5 por persona, pero como era hambriada, exigió que le dieran más.

uD83DuDE24

Los del evento se negaron y les aventó su cazuela.

uD83DuDE31uD83DuDE31… https://t.co/snkQJLlBHv pic.twitter.com/fRLobTYgsG — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 2, 2025

Por otro lado, se han difundido versiones que aseguran que la joven podría ser creadora de contenido y que el video solo sería uno de sus clips en TikTok; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se ha confirmado esta información. Por ahora, la indignación sigue creciendo y, en caso de que se trate de una broma, varios consideran que es de muy mal gusto, ya que claramente había una persona vulnerable involucrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui