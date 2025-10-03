LLUVIAS y altas temperaturas: Así estará el clima en México HOY viernes 3 de octubre

Ciudad de México.- Este viernes 3 de octubre de 2025 el clima en México estará marcado por contrastes entre fuertes lluvias en diversas regiones y temperaturas elevadas en gran parte del país. Mientras el sur y sureste se mantienen bajo condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen tormentas intensas, en el norte y occidente predominará el calor, con máximas que superarán los 35 grados. ¡Aquí el reporte meteorológico completo!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una zona de baja presión con potencial de convertirse en ciclón tropical se ubica frente a las costas de Michoacán y Colima, interactuando con la vaguada monzónica que recorre el Pacífico Sur y Central. Este fenómeno, sumado a canales de baja presión e ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México, será el responsable de las lluvias más fuertes en el país.

Así será el clima en México este viernes 3 de octubre. Foto: Conagua

En el sur, los estados de Guerrero y Oaxaca se preparan para precipitaciones puntuales intensas que podrían acumular hasta 150 milímetros (mm) en zonas específicas. La situación también alcanzará a Chiapas, donde el norte y la costa registrarán tormentas con actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Estas condiciones elevan el riesgo de deslaves, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

El centro del país tampoco estará exento de lluvias. Se pronostican precipitaciones muy fuertes en el Estado de México (Edomex) y Morelos, además de aguaceros en la Ciudad de México (CDMX) y Puebla. Las autoridades han advertido que las lluvias en esta región podrían ocasionar encharcamientos y afectar la visibilidad en vialidades, especialmente en horas de la tarde y noche.

En el oriente y sureste, los estados de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán experimentarán condiciones similares, con lluvias de intensas a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. En Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además, se espera un ambiente cálido y húmedo, propicio para tormentas en distintos momentos del día.

Se mantiene en vigilancia una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano #Pacífico. Se prevé que evolucione a #CiclónTropical durante el fin de semana, además se prevé la formación de una segunda.



uD83EuDD13Para mayor información?? pic.twitter.com/VzjmGtoJSE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 3, 2025

Por otro lado, el norte de México enfrentará un panorama distinto. Un nuevo frente frío que se aproxima al noroeste traerá rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur y Sonora, aunque con un cielo mayormente despejado. Sin embargo, el calor se mantendrá: en Chihuahua, Sonora y Sinaloa, las temperaturas llegarán a los 40 grados en varios puntos, reforzando el ambiente extremo característico de la región en esta época.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevé que el amanecer sea frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Edomex, con registros cercanos a los 0°C. Este contraste entre el frío matutino y el calor extremo en otras regiones refleja la variabilidad del clima en el territorio nacional durante la transición hacia el otoño. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)