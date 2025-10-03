Reportan 43 casos de sarampión en Jalisco; la mayoría en menores y en diversos municipios

Guadalajara, Jalisco.- El secretario de Salud del Estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó que la cifra de casos de sarampión en la entidad aumentó a 43, mientras que hace apenas un par de días se contabilizaban solo 37. El funcionario señaló que, lamentablemente, la mayoría de los contagiados son menores de edad que no contaban con vacunas o con sus esquemas completos.

Según información extraoficial, el primer reporte se presentó el pasado 8 de septiembre de 2025 en Zapopan, pero poco después la cifra creció debido a trabajadores jornaleros que contrajeron la enfermedad. En cuanto a los niños y jóvenes diagnosticados con sarampión, corresponden a cuatro municipios de alta concurrencia en la región: Arandas, Zapopan, Tepatitlán y nuevamente Arandas.

Por este motivo, Héctor Raúl informó que en esas localidades se han concentrado las brigadas de vacunación, aplicando la triple viral entre la población infantil. Se hace un llamado a la ciudadanía para que acuda a recibir la dosis correspondiente en el centro de salud más cercano, ya que para prevenir la infección es indispensable la aplicación de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP), la cual debe administrarse a los 12 y 18 meses de edad.

Los pequeños son los más afectados

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer síntoma de la enfermedad es la aparición de fiebre en un periodo de tres días; posteriormente, se presentan tos, secreción nasal y conjuntivitis (ojos rojos). La fiebre puede alcanzar los 40 °C y, en personas con bajas defensas, incluso derivar en neumonía. Aunque los niños representan el grupo más vulnerable, cualquier individuo que no haya enfermado durante la niñez también está en riesgo.

¿Qué es el sarampión?

"El sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Antes de extenderse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Entre los síntomas se incluyen fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se propaga por toda la piel", definió el Organismo de las Naciones Unidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui