Sheinbaum guarda SILENCIO sobre VIOLENCIA ocurrida en la marcha del 2 de octubre en CDMX

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 3 de octubre de 2025, al final de su exposición, en la que presentó y celebró a los finalistas de 'México Canta', fue cuestionada sobre los hechos violentos ocurridos de ayer en el Zócalo capitalino, en el marco de la marcha conmemorativa por la Matanza de Tlatelolco.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano no habló sobre el tema. Si bien medios de comunicación le pidieron que diera una declaración sobre los disturbios y enfrentamientos ocurridos afuera de Palacio Nacional, los cuales dejaron 94 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) heridos, Sheinbaum Pardo se retiró del Salón de la Tesorería junto con los finalistas de 'México Canta'.

Es importante señalar que la rueda de prensa terminó una hora antes (08:30 horas), e incluso omitió la exposición 'Suave Patria', la cual ha mantenido desde que asumió la presidencia de México. Se desconoce si a lo largo del día, la primera presidenta retomará el tema. Por otra parte, la SSC apuntó que de los 94 elementos heridos, 16 continúan hospitalizados; el resto, fue dado de alta. Tres agentes están en estado crítico; aquí los detalles.

Sheinbaum recordó el 2 de octubre

En su conferencia del jueves, la mandataria recordó la represión del 2 de octubre de 1968 y mencionó la participación de sus padres en el movimiento estudiantil. Sin embargo, por la tarde, integrantes del Comité Pro Libertades 68 volvieron a señalar que la represión contra quienes protestan continúa vigente, pese a los cambios de administración. Durante su mitin, Félix Hernández Gamundi insistió en que los hechos de 1968 deben considerarse un genocidio y reclamó que los responsables nunca fueron juzgados.

La marcha conmemorativa estuvo marcada por la infiltración de al menos cuatro grupos de encapuchados pertenecientes al llamado 'bloque negro'. Estos contingentes, ajenos a la manifestación inicial, realizaron saqueos a negocios, incluso joyerías, ocasionaron destrozos en fachadas, realizaron pintas y atacaron tanto a policías como a periodistas.

Los reporteros y fotógrafos que cubrían la movilización fueron agredidos mientras cumplían con su labor informativa. Entre los comunicadores lesionados se encuentran Nicolás Corte, de Publimetro MX; David Patricio, de La Razón; David Deolarte, de La Prensa; Juan Abundis, de Obturador, y Ramkar Cruz, de Foro TV, quien fue golpeado mientras transmitía en vivo.

La SSC informó que se trabaja en la identificación de los responsables de los daños, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina. Como resultado de los disturbios, hasta ahora solo se reporta una persona detenida por el robo a una joyería.

Fuente: Tribuna del Yaqui