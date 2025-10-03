Sheinbaum no avala leyes contrarias a la Constitución: "Transitorio en ley de amparo es confuso" afirma Zaldívar

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la aprobación en el Senado de un transitorio, promovido por Morena, que permite que las nuevas reglas de la Ley de Amparo sean retroactivas, ya que su iniciativa no lo incluía. En su conferencia matutina, adelantó que se investigará por qué al final se incorporó el artículo, al no ser necesario además de que se debe respetar la no retroactividad plasmada en la Constitución.

Arturo Zaldívar subrayó que la posición del Gobierno federal es contrario a avalar una disposición contraria a la Constitución. Por ello, destacó, que no se pretende la aplicación retroactiva a las etapas procesales concluidas o en curso, esto es, no se van a revertir suspensiones otorgadas en la ley de amparo vigente que ya causaron estado, sino que se pugna porque aplique en las sucesivas etapas.

Arturo Zaldívar coordinador General de Política y Gobierno. Créditos: Internet

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum expuso que la iniciativa que ella envió en materia de Ley de Amparo no contenía ese "agregado que le hicieron". "Desde mi punto de vista, cualquier nuevo amparo, aunque sea de un juicio anterior, a partir de la ley, se aplica lo nuevo". explicó

"A los juicios que están en tribunales no se les puede aplicar", puntualizó Sheinbaum

El coordinador General de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar subrayó que la posición del Gobierno federal es contrario a avalar una disposición contraria a la Constitución.

Hoy en la #MañaneraDelPueblo @ArturoZaldivarL afirmó que en el actual gobierno no se aprueban leyes contrarias a la Constitución, aunque reconoció que la reforma a la Ley de Amparo ha generado un fuerte debate. Explicó que el primer artículo transitorio presenta inconsistencias y… pic.twitter.com/juFF4Cpjzi — Amir Ibrahim uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AmirIbrahimQRoo) October 3, 2025

Explicó que la pretensión es muy clara, en cada uno de los juicios que hay en el país, se respetará la ley vigente en la etapa en que se encuentre en curso. Se pretende, en su caso, en la siguiente etapa procesal en cada uno de ellos. Afirmó que los senadores hicieron modificaciones importantes a la iniciativa presidencial que la enriquecieron pero en el artículo primero transitorio la redacción es confusa y da pauta a la interpretación aunque no haya sido la intención de fondo del legislador . Esto ha generado polémica, descalificaciones a la reforma algunas injustas y otras que expresan preocupaciones legítimas.

Por ello, dijo, que se sugiere al legislador incorporar en la reforma una disposición expresa de que el amparo tiene relación con asuntos procesales de los juicios. Asimismo, pidió que la redacción definitiva en este punto sea "con una claridad contundente" que en las etapas procesales se respetarán los derechos adquiridos rigiéndose por las normas vigentes al momento de la actuación. Esto es, no se van a revocar suspensiones que ya causaron estado.

Sin embargo, puntualizó que de acuerdo con la jurisprudencia , las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de esta reforma ya se regirán por las nuevas normas, pero no aplicará a las etapas procesales ya concluidas. "No estamos de acuerdo con la aplicación retroactiva de la reforma, por ello Exhortamos respetuosamente para que se aclare este artículo transitorio. Que quede claro que no se aplicará para etapas anteriores, que ya no se tocan, sino a las etapas posteriores". Expresó

De lo hablaba la Presidenta @Claudiashein hoy en la mañanera, que se aplique la ley de amparos a partir de su aprobación y no entiende porqué incluyen el transitorio adicional.

Contraviene al artículo 14 constitucional y Congreso tiene tarea. uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/02w7MFLpDR — ??Xii0•Rocío?? (@vontau45) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui