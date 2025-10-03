Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 3 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 3 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 12:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, marcharán Ciudadanos en Solidaridad con Palestina en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, ubicada en Alejandro Dumas 165, Polanco IV Sección, con rumbo a la Embajada de Israel, en Sierra Madre 215, Lomas de Chapultepec. Rechazo a la detención de activistas de la Flotilla Global Sumud y exigencia al Gobierno mexicano de una postura ante la guerra en Gaza.

Ahora bien, a las 9:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicada en Belisario Domínguez 32, Centro Histórico. En cuanto al objetivo, es una Asamblea Nacional Representativa para definir acciones rumbo a una huelga nacional contra la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE.

Tráfico en CDMX hoy 3 de octubre

En cuanto a las 11:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se concentrarán docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur en la Rectoría y planteles de Ciudad Universitaria, Coyoacán. Habrá mitin, entrega de documentos y mesas de diálogo sobre seguridad, salud mental y apoyo psicológico. No se descarta que se sumen, en apoyo, colectivos estudiantiles y que realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura del edificio de Rectoría.

Finalmente, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, los integrantes del colectivo La Comuna 4:20 se verán en el Parque Francisco Primo de Verdad, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar. En lo que respecta a su demanda, consiste en exigir la regulación de espacios para consumo de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar y compartir información.

Fuente: Tribuna del Yaqui