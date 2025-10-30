¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Top3 México

Marina rescata a 28 menores en costas de Sinaloa, Macron visitará el país y más en el Tribuna Top 3 México

Marina rescata a 28 menores en embarcación en las costas de Sinaloa: Conoce los detalles de esta y más noticias en el Tribuna Top 3 México

Marina rescata a 28 menores en costas de Sinaloa, Macron visitará el país y más en el Tribuna Top 3 México
Marina rescata a 28 menores en costas de Sinaloa, Macron visitará el país y más en el Tribuna Top 3 México Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si a ti te resulta complicado mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en territorio mexicano y de los acontecimientos que marcan la pauta a nivel nacional, sin duda alguna tu mejor opción para informarte es ver y leer el Tribuna Top 3 México. En el resumen de este jueves 30 de octubre, conoce los detalles del rescate de 28 personas menores de edad en una embarcación que navegaba por las costas de Sinaloa

Sheinbaum confirma visita del presidente de Francia

Durante su reciente conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo 7 de noviembre su homólogo francés, Emmanuel Macron, estará de visita en México. La mandataria informó que el presidente de Francia sostendrá un encuentro centrado en temas culturales, económicos y diplomáticos. 

Capturan a exjefe de la Policía ligado al CJNG y a Hernán Bermúdez 

Autoridades mexicanas detuvieron en Chiapas a Leonardo Arturo 'N', alias 'El Carnal', señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y uno de los principales colaboradores del presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena. 

Marina rescata a 28 menores frente a costas de Sinaloa 

La Fiscalía de Sinaloa informó que, derivado de un operativo de rescate realizado por la Secretaría de Marina (Semar), fueron localizados 28 menores de edad, que se encontraban a bordo de una embarcación en altamar sin una dirección definitiva. Los adolescentes son originarios del estado de Chiapas. 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.