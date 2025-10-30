México amanece con LLUVIAS y fuertes VIENTOS este 30 de octubre: Reporte del CLIMA, según Conagua

Ciudad de México.- El Frente Frío número 11 continúa recorriendo el territorio mexicano y traerá consigo un día con contrastes marcados en distintas regiones del país. Mientras el sur y sureste enfrentarán lluvias fuertes y vientos intensos, el norte y centro registrarán un descenso notable en las temperaturas, propio de la temporada otoñal. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal se extenderá sobre la península de Yucatán, generando lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. En estados como Puebla y Veracruz se esperan chubascos, mientras que Yucatán, Quintana Roo, el Estado de México y Sinaloa podrían registrar lluvias ligeras y de corta duración.

Las precipitaciones más intensas estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían provocar encharcamientos o crecida de ríos en regiones vulnerables. La masa de aire polar que impulsa al Frente Frío mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, centro, sur y oriente del país. En las zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Estado de México, el termómetro descenderá hasta los 0°C o menos, con posibles heladas al amanecer.

También se prevén temperaturas entre 0 y 5 grados en sierras de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y la Ciudad de México (CDMX).

El fenómeno más relevante del día será el evento de 'Norte', que provocará rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando especialmente a Oaxaca y Chiapas. En las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las ráfagas oscilarán entre 50 y 60 kilómetros por hora, aunque disminuirán conforme avance el día. Este viento generará oleaje elevado, con alturas de hasta cuatro metros en el Golfo de Tehuantepec y de dos a tres metros en las costas del Golfo de México y el Caribe.

Mañana, el #FrenteFrío núm. 11 ocasionará #Chubascos y #Lluvias fuertes en el sureste mexicano y la #PenínsulaDeYucatán, y su masa de aire polar mantendrá #Temperaturas bajas con #Heladas en el norte, centro y oriente del país. Prevalecerá el #EventoDeNorte de fuerte a intenso… pic.twitter.com/nG1z60TgKu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 30, 2025

En contraste, las temperaturas más cálidas se concentrarán en el noroeste y occidente del país. Estados como Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán alcanzarán máximas de entre 35 y 40°C, mientras que en Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas el ambiente será caluroso con registros de 30 a 35°C.

A lo largo del día, el aire húmedo procedente del Pacífico también aportará nublados dispersos y lluvias moderadas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En el resto del país predominará un ambiente estable, con cielos despejados y sensación térmica fresca por la influencia del aire polar.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)