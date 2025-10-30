Semar rescata a 28 niños y adolescentes de un barco que se dirigía al norte de Sinaloa

Ciudad de México.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, derivado de un operativo de rescate realizado por la Secretaría de Marina (Semar), fueron auxiliadas 28 personas, 27 de entre 14 y 17 años y una de 18 años de edad, que se encontraban a bordo de una embarcación en altamar.

El grupo ha sido trasladado a refugios bajo la tutela del Gobierno Municipal de Ahome, en Sinaloa, donde se iniciará el proceso de identificación para contactar a sus familiares. "En este momento está atendiendo la vicefiscalía norte el tema", ha asegurado Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa. "De manera preliminar, se tiene conocimiento de que las y los jóvenes provienen de la frontera con el estado de Chiapas", han señalado las autoridades. De momento, no hay ningún detenido por el caso.

Las autoridades detectaron que el carguero donde estaban los menores se mantenía en la zona portuaria sin "una dirección definida", pero no han dado más detalles del hallazgo, de los datos de la embarcación ni de las condiciones de los niños, que fueron examinados de urgencia por un equipo médico.

SEMAR rescata a los menores Créditos: Internet

La información otorgada por la Fiscalía no precisó si se trata de niños y adolescentes mexicanos o extranjeros; tampoco hay hipótesis concretas de por qué se encontraban en situación de abandono o por qué no fueron atendidos en el puerto de La Paz", ha indicado la dependencia en escueto comunicado. Sin embargo, de manera preliminar, las autoridades dieron a conocer que las y los jóvenes podrían ser provenientes de la frontera con el estado de Chiapas.

La Fiscalía del Estado trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la República para aclarar las circunstancias del rescate. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) está acompañando el caso mientras se esclarece la situación jurídica de los menores, sus nacionalidades y su destino. Cabe destacar que no se reportaron personas detenidas relacionadas con este hecho, pero la Fiscalía General del Estado mantiene los trabajos de investigación para aclarar los hechos.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Así es el traslado de 28 menores hallados secuestrados en un barco uD83DuDEA2 que arribó al puerto de Topolobampo a las instalaciones del DIF #Ahome. En la embarcación viajaban 27 niños uD83DuDC66uD83CuDFFB y una niña uD83DuDC67uD83CuDFFB de entre 13 a 17 años. Eran originarios de #Chiapas. pic.twitter.com/7rcgnADqbR — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui