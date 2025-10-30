Sheinbaum confirma detención y liberación de Simón Levy en Portugal; NIEGA persecución política

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 30 de octubre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la situación legal de Simón Levy, exsubsecretario de Turismo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el día de ayer, tanto ella como la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) confirmaron que el también empresario fue detenido en Portugal.

Sin embargo, momentos después de que se vitalizara la noticia, el exfuncionario declaró, mediante sus redes sociales oficiales, que fue víctima de un intento de homicidio y que estaba libre en Washington, D.C. En este sentido, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que, tras ser presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, Levy fue liberado debido a que cuenta con doble nacionalidad europea.

#Nacional | "No tiene nada que ver con un asunto político, sino que hay dos carpetas de investigación", Sheinbaum sobre la detención de Simón Levy uD83DuDDE3? pic.twitter.com/gOGlptgQeH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 30, 2025

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró el documento oficial enviado desde Portugal que certifica la detención del exfuncionario. El documento detalla que Simón 'N' fue arrestado el martes 28 de octubre de 2025 al ingresar a territorio nacional, en cumplimiento de una orden internacional de detención. Sin embargo, su nacionalidad europea permitió su liberación, aunque no se le permitió abandonar el país hasta cumplir con los procesos legales correspondientes.

¿Cuál es la situación legal de Simón Levy?

La presidenta subrayó que Levy enfrenta dos órdenes de aprehensión activas en México, derivadas de investigaciones realizadas en la Ciudad de México durante 2021 y 2022. La primera está relacionada con una denuncia presentada por un particular por agresión, mientras que la segunda se vincula con violaciones ambientales durante la construcción de pisos. Estas órdenes fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), que activó la ficha roja de Interpol para su localización internacional.

Sheinbaum niega persecución política contra el exfuncionario

Sheinbaum aclaró que la detención de Levy no constituye una persecución política y que la liberación en Portugal se dio únicamente por su nacionalidad europea: "No tiene nada que ver con persecución política, es un procedimiento legal; además, debe explicar ante la Fiscalía por qué hasta ahora se da esta detención. Personalmente no tenía conocimiento de que él contara con órdenes de aprehensión".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'