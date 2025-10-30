Sheinbaum confirma visita a México del presidente de Francia, Emmanuel Macron

¡Síguenos!
La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará México para fortalecer los lazos culturales

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves en su conferencia matutina, que el próximo 7 de noviembre su homólogo francés, Emmanuel Macron, visitará México y sostendrán un encuentro centrado en temas culturales, económicos y diplomáticos.

Sheinbaum destacó que el principal interés de su Gobierno durante la visita del mandatario francés, será la repatriación de los códices Borgia y otro manuscrito prehispánico que se encuentran actualmente en Francia y que forman parte del patrimonio histórico del país.

"Sí, viene Macron el 7 de noviembre, se pospuso, ¿se acuerdan que iba a venir? Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que el otro día aquí José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno comentó, que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés", afirmó la Mandataria.

Explicó que el viaje de Macron incluirá también un encuentro con empresarios franceses y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales. Sheinbaum añadió que se prevé una conferencia conjunta con el mandatario francés, aunque precisó que los detalles del programa aún se están definiendo.

La visita de Macron a México, originalmente prevista para septiembre pasado, marcará la primera reunión bilateral entre ambos países bajo la Administración de Sheinbaum, y se enmarca en el 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

