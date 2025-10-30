Sheinbaum garantiza pagos por despidos con entrada del nuevo Poder Judicial

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirma que el Poder Judicial cuenta con seis millones de pesos para indemnizar a trabajadores liquidados, información que dio a conocer durante la conferencia de prensa este 30 de octubre. Al afirmar que el pueblo de México fue el que eligió al nuevo Poder Judicial, la presidenta Pardo garantizó recursos para pagarle a quienes resultaron afectados por los despidos.

"¿Usted le llamaría a don Hugo Aguilar (presidente de la Corte) que pague lo que debe también, a las personas que se están cesando?", se le preguntó en su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional. "¿Pero por qué? Me parece hasta una falta de respeto como lo dijiste. El presidente de la Corte no debe nada, hay que tener respeto a todo", respondió.

Refirió que cuando una persona es removida de su trabajo, tiene derechos de ley que deben de cumplirse: "No es un asunto de que una persona, Hugo Aguilar, deba el dinero, porque es muy distinto que un deudor del fisco, sea como empresario o como persona, a una situación de un nuevo Poder Judicial en donde hay cambios y las personas que dejan de trabajar ahí tengan sus derechos de ley".

"Sí hay recursos, va a haber recursos; si hay una persona que deja de trabajar, tiene que cumplirse con la Ley Federal del Trabajo", dijo la mandataria federal. Comentó que también dejaron de trabajar muchas personas "con la disminución sustantiva de los organismos autónomos", y se cumplió con su indemnización. Señaló que también en el gobierno se dio una disminución del personal de confianza en 5 por ciento.

Asimismo, indicó que el poder judicial ya cuenta con un presupuesto adicional de cerca de seis millones de pesos para garantizar las indemnizaciones de los trabajadores que fueron liquidados tras la reforma judicial. Este recurso busca cumplir con los derechos laborales de los empleados cesados y asegurar que las indemnizaciones se otorguen conforme a la ley.

La mandataria subrayó que estas medidas reflejan el compromiso del gobierno con respecto a los derechos laborales. Asimismo, aclaró que la aplicación de los recursos se realizará conforme a los esquemas laborales establecidos por el Poder Judicial, asegurando que los trabajadores reciban la compensación que les corresponde dentro de los plazos y disposiciones vigentes.

