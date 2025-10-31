Cae implicado en asesinato de colombianos, aumentan sueldo a diputados y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Para muchas personas, el fin de semana representa desconectarse de las redes sociales y el mundo informativo, para tomar un merecido descanso. Si tú piensas similar, despídete de este viernes 31 de octubre conociendo la información que está marcando la agenda nacional a través del Tribuna Top 3 México. En la edición de hoy, conoce quién es el sujeto arrestado como principal implicado en el asesinato de B-King y Regio Clown, los DJs colombianos.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Diputados se aumentan el sueldo para 2026

El Paquete Económico 2026 plantea un aumento de salario para el siguiente año, por lo que los diputados federales tendrán nuevo sueldo y prestaciones; los funcionarios pasarán de ganar 1 millón 193 mil pesos a 1 millón 307 mil, lo que significa un incremento de nada más ni menos que 113 mil 739 pesos.

Marina dejará de buscar a sobreviviente de ataques de EU a narcolanchas

La Secretaría de Marina (Semar) dará por finalizada la búsqueda del único sobreviviente de un ataque a cuatro narcolanchas, el cual fue perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos en el océano Pacífico; la operación pasará a 'suspendida', con lo que se retirarán las patrullas oceánicas y la aeronave desplegadas en Acapulco, Guerrero.

Capturan al principal implicado en el asesinato de B-King y Regio Clown

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concretó la detención de Cristopher 'N', alias 'El Comandante', el cual es acusado como el principal responsable en el homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown. Como se recordará, los músicos fueron hallados sin vida en un paraje de Cocotitlán, Estado de México, el 25 de septiembre, luego de haber desaparecido desde el 16 de septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui