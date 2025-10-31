Continúan bloqueos de productores de maíz en varios estados en carreteras y casetas

Ciudad de México.- A pesar del compromiso del Gobierno Federal, que prometió un apoyo de 950 pesos por tonelada del grano, la protesta de los productores de maíz lejos de ceder, se radicaliza. Hasta ayer jueves, 30 de octubre de 2025, se reportaron 12 bloqueos carreteros activos en al menos cinco entidades, manteniendo tensa la agenda política nacional. Productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato mantuvieron ayer 12 bloqueos en tramos carreteros y casetas del país, reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT).

Los labriegos de Morelos han sido especialmente enfáticos en su rechazo, afirmando que seguirán con las acciones de protesta. Su principal objeción radica en que el compromiso del Gobierno Federal solo se pactó con representantes de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Los inconformes acumulan cuatro días de protesta. Se mantienen apostados en la autopista Siglo 21, a la altura de Amayuca, en el municipio de Jantetelco. Este jueves también instalaron un bloqueo en las inmediaciones del poblado de Amilcingo, localidad de Temoac.

El estado de Guanajuato, aunque ha visto una reducción significativa en las protestas (pasando de 39 cierres el lunes a solo uno), mantiene una demanda puntual. El cierre que continúa activo se localiza en un tramo de la autopista federal 45D, a la altura de la demarcación Juventino Rosas. En este punto, los agricultores de la entidad exigen un precio de garantía específico de 6 mil pesos para el sorgo.

En Sinaloa, la movilización ha escalado. Productores del Valle del Carrizo, quienes habían liberado la caseta Cuatro Caminos, en Guasave, el pasado 27 de octubre, decidieron endurecer su postura con un bloqueo parcial que se extenderá por 72 horas. Esta acción selectiva consiste en:

Negar el paso exclusivamente a camiones de carga.

Dar acceso libre a autobuses de pasajeros, automóviles particulares y ambulancias.

La situación generó largas filas de vehículos de carga. Otros grupos se sumaron a la protesta, aunque permitiendo el libre.

Tránsito por cuarto día consecutivo en las casetas de San Miguel, El Pizal y Costa Rica.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos, explicó la lógica de la movilización. Por su parte, Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, recalcó una de las exigencias más sensibles para la región: El pago de 480 millones de pesos por la cosecha de trigo de la temporada del ciclo agrícola 2024-2025.

En Hidalgo, los labriegos del distrito de riego 03 mantuvieron el bloqueo iniciado el miércoles en el Arco Norte, a la altura de la caseta Tula 1. Su demanda es la fijación de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz. También se reportó un cierre adicional en el kilómetro 194+500 de una vía no especificada.

En Michoacán, la circulación se interrumpió por la tarde, a pesar de que las autoridades estatales habían anunciado la apertura total de las vías por la mañana. Los campesinos volvieron a tomar las casetas de Panindícuaro, Zinapécuaro y Ecuandureo, de la autopista Occidente México-Guadalajara, donde optaron por permitir el paso, pero sin realizar cobro.

Fuente: Tribuna del Yaqui