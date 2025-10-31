Diputados federales se aumentan el sueldo para 2026; ganarán más de 1.3 millones al año

Ciudad de México.- El Paquete Económico 2026 plantea los gastos que tendrá el gobierno federal y, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que no tendrá un aumento de sueldo el próximo año, el documento sí plantea un ajuste a las percepciones de los diputados federales.

Para los diputados habrá aumento de salario para 2026, por lo que tendrán nuevo sueldo y prestaciones. Con ello, para 2026, los diputados pasarán de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año a 1 millón 307 mil en 2026, lo que significa un incremento de nada más ni menos que 113 mil 739 pesos.

Diputados federales se aumentan salario para 2026

Dicho aumento al salario para 2026 cubre todos los rubros, por lo que el sueldo base de los legisladores sube a 62 mil pesos. Mientras que el aguinaldo quedará de casi 7 mil pesos con el aumento al salario para 2026 de los diputados. Y no solo eso tendrán los diputados con su aumento al salario para 2026, pues cada legislador recibirá un seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos.

Además, otro beneficio para ayudar a los diputados con el pago de ISR será un estímulo de 64 mil 587 a 67 mil 785 pesos. Mientras los diputados anuncian nuevo sueldo y prestaciones con aumento, la otra cara de la moneda son más impuestos para mexicanos. Pues pese a la austeridad con la que se venían manejando los legisladores, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública confirmó que la Cámara de Diputados tendrá su aumento de sueldo para 2026.

uD83DuDDF3uD83DuDCCC DIPUTADOS SE AUTOASIGNAN APOYO PARA “COMPENSAR” EL PAGO DE IMPUESTOS uD83DuDCB8



El Congreso aprobó más impuestos y deuda para 2026.



Pero... los diputados federales también se autorizaron un aumento salarial y beneficios fiscales.



Eso incluye una compensación especial para cubrir… pic.twitter.com/JPLDf4B0J9 — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) October 31, 2025

Cabe destacar que este ajuste debe ser votado por los propios diputados al analizar el Presupuesto de Egresos de la Cámara baja. De aprobarse, supondrá un gasto adicional de 56.8 millones de pesos en el rubro destinado a remuneraciones. El aumento salarial, que alcanza un 9.6 por ciento en la dieta de los diputados, está por encima del nivel de la inflación.

Esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que los presupuestos por los organismos autónomos, planteados en el Paquete Económico, fueron aprobados por ellos mismos. Hacienda reiteró que la autonomía presupuestaria está respaldada tanto por la Constitución como por los artículos 5, fracción I, inciso b, y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

uD83DuDCB8¡Les suben el sueldo a los diputados!



Mientras a los diputados federales les aumentan el sueldo, los ciudadanos pagarán más impuestos en 2026.



Pasarán de 75 a 79 mil pesos, libres de impuestos.



La información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/4UfzAx44ah — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui