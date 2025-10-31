Halloween con Frente Frío, bajas temperaturas y LLUVIAS: Clima en México HOY 31 de octubre

Ciudad de México.- Este viernes 31 de octubre de 2025, celebración de Halloween, amaneció con un ambiente frío en buena parte de México, especialmente en las zonas del norte, centro y oriente del país. Aunque la masa de aire polar que impulsó al Frente Frío número 11 comenzará a modificar sus características hacia el final del día, el amanecer se mantendrá gélido en varios estados, con heladas y neblinas en regiones montañosas. Aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa polar sigue influyendo en gran parte del territorio, manteniendo el ambiente frío a muy frío en la mañana y la noche. En contraste, durante el mediodía las temperaturas aumentarán ligeramente, sobre todo en los estados del noroeste y occidente. El viento de componente norte persistirá con fuerza en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de entre 55 y 70 kilómetros por hora, aunque se prevé que esta condición disminuya al caer la tarde.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del golfo de México favorecerá la presencia de lluvias y chubascos dispersos en regiones del occidente, sur y sureste del país. Se esperan precipitaciones en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, algunas de ellas acompañadas de descargas eléctricas. También podrían registrarse lluvias aisladas de menor intensidad en Puebla, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Durango y el Estado de México, especialmente en zonas montañosas o del suroeste.

Las autoridades meteorológicas advierten que las rachas de viento más fuertes podrían provocar la caída de ramas, árboles o anuncios, por lo que recomiendan precaución en las áreas más afectadas por el viento del norte, especialmente en Oaxaca, así como en los estados del norte y noreste como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:31 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República.uD83DuDC47 pic.twitter.com/3nwoH9o47p — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 31, 2025

En cuanto a las temperaturas, los termómetros oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, donde persistirá el riesgo de heladas. En tanto, las regiones montañosas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca amanecerán con valores entre 0 y 5 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, el clima será más cálido en el noroeste y el Pacífico, con temperaturas máximas de 30 a 35 gradosen Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente en zonas costeras.

Finalmente, el pronóstico marítimo advierte oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que podría afectar las actividades portuarias o turísticas. El SMN mantiene vigilancia constante sobre el sistema polar que aún afecta el país, aunque se prevé que su influencia disminuya de forma gradual a partir del fin de semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)