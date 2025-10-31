Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial número 305 de la Lotería Nacional de HOY viernes 31 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es viernes de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 31 de octubre de 2025. Hoy se celebra el Sorteo Especial No. 305, que hace alusión al 70.º aniversario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esto porque es cuando abrió su oficina en México, lo que refleja el acompañamiento que ha tenido el país por parte de la organización.
"En 1969, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su contribución a políticas públicas internacionales que aseguraran mejores condiciones para personas trabajadoras de todo el mundo, así como su compromiso de promover la justicia social. Actualmente, la OIT cuenta con 187 estados miembros, lo que la convierte en la única agencia de la ONU con una estructura tripartita: gobiernos, trabajadores y empleadores participan en pie de igualdad en la toma de decisiones", señala la Lotería Nacional en su boletín.
¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial?
PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series
Premio por serie: 13.5 millones de pesos
GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 305 HOY 31 DE OCTUBRE
Premio Mayor 27 millones de pesos:
58525
Segundo premio 3,000,000 pesos:
28245
Tercer premio 400,000 pesos:
41771
Cuarto premio 400,000 pesos:
04504
Quinto premio 400,000 pesos:
30293
Sexto premio 400,000 pesos:
31710
Séptimo premio 200,000 pesos:
24211
Octavo premio 200,000:
44868
Noveno premio 200,000 pesos:
07636
Décimo premio 200,000 pesos:
42317
Decimoprimer premio 127,000 pesos:
03354
Decimosegundo premio 127,000 pesos:
24738
Decimotercer premio 127,000 pesos:
12346
Decimocuarto premio 127,000 pesos:
35317
Decimoquinto premio 127,000 pesos:
40828
Decimosexto premio 127,000 pesos:
40828
Decimoséptimo premio 127,000 pesos:
52831
Decimoctavo premio 127,000 pesos:
48164
Decimonoveno premio 127,000 pesos:
59787
Vigésimo premio 127,000 pesos:
05452
Vigésimo primer premio 127,000 pesos:
12724
