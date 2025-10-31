Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial número 305 de la Lotería Nacional de HOY viernes 31 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es viernes de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 31 de octubre de 2025. Hoy se celebra el Sorteo Especial No. 305, que hace alusión al 70.º aniversario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esto porque es cuando abrió su oficina en México, lo que refleja el acompañamiento que ha tenido el país por parte de la organización.

"En 1969, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su contribución a políticas públicas internacionales que aseguraran mejores condiciones para personas trabajadoras de todo el mundo, así como su compromiso de promover la justicia social. Actualmente, la OIT cuenta con 187 estados miembros, lo que la convierte en la única agencia de la ONU con una estructura tripartita: gobiernos, trabajadores y empleadores participan en pie de igualdad en la toma de decisiones", señala la Lotería Nacional en su boletín.

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial?

PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 13.5 millones de pesos

GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 305 HOY 31 DE OCTUBRE

Premio Mayor 27 millones de pesos:

58525

Segundo premio 3,000,000 pesos:

28245

Tercer premio 400,000 pesos:

41771

Cuarto premio 400,000 pesos:

04504

Quinto premio 400,000 pesos:

30293

Sexto premio 400,000 pesos:

31710

Séptimo premio 200,000 pesos:

24211

Octavo premio 200,000:

44868

Noveno premio 200,000 pesos:

07636

Décimo premio 200,000 pesos:

42317

Decimoprimer premio 127,000 pesos:

03354

Decimosegundo premio 127,000 pesos:

24738

Decimotercer premio 127,000 pesos:

12346

Decimocuarto premio 127,000 pesos:

35317

Decimoquinto premio 127,000 pesos:

40828

Decimosexto premio 127,000 pesos:

40828

Decimoséptimo premio 127,000 pesos:

52831

Decimoctavo premio 127,000 pesos:

48164

Decimonoveno premio 127,000 pesos:

59787

Vigésimo premio 127,000 pesos:

05452

Vigésimo primer premio 127,000 pesos:

12724

Fuente: Tribuna del Yaqui