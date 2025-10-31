México tiene "ruta de trabajo" con EU ante vuelos CANCELADOS, confirma Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 31 de octubre de 2025, la mandataria declaró que su Gobierno ya estableció una ruta de trabajo con autoridades estadounidenses para resolver la cancelación de vuelos de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos (EU).

Cabe señalar que este anuncio se da en medio de las tensiones que generó la decisión del Departamento de Transporte norteamericano, que revocó 13 rutas operadas por Volaris, Aeroméxico y VivaAerobús. De acuerdo con el gobierno de EU, México habría incumplido un acuerdo bilateral firmado en 2022, al favorecer a las aerolíneas nacionales mediante la reasignación de slots (franjas horarias de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

#Nacional | "Creemos que llegaremos a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo con el gobierno de EU", Sheinbaum sobre la cancelación de rutas del AIFA a EU uD83DuDEAB?? pic.twitter.com/xNBFwNyUdx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Dichas acciones, señalaron, habrían limitado la competencia al restringir las operaciones de aerolíneas de Estados Unidos en ambos aeropuertos.

Además, Washington argumentó que México obligó a las aerolíneas de carga a trasladar sus operaciones del AICM al AIFA, una medida tomada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el objetivo de reducir la saturación en la terminal capitalina. Ante esta medida, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que las rutas canceladas hacia EU permanecerán suspendidas "hasta nuevo aviso".

Sheinbaum se pronuncia sobre cancelación de vuelos de EU a México

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, Sheinbaum Pardo reiteró que no existe razón para limitar los vuelos y expresó su confianza en alcanzar un acuerdo con el gobierno estadounidense. La mandataria adelantó que sostendrá una reunión con representantes de las tres aerolíneas mexicanas afectadas para analizar el impacto de las cancelaciones y definir una estrategia conjunta de negociación.

Sheinbaum explicó que las gestiones diplomáticas están siendo encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual mantiene contacto con el Departamento de Estado y el Departamento de Transporte de EU. El objetivo, dijo, es garantizar condiciones de competencia equitativas para las aerolíneas mexicanas y proteger los intereses del sector aéreo nacional.

La presidenta también recordó que el problema de saturación en el AICM se remonta a años previos a la administración de López Obrador, por lo que la creación del AIFA respondió a la necesidad de diversificar la operación aérea en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'