Pago triple para pensionados IMSS, ISSSTE y Bienestar: ¿Quiénes y cuándo recibirán este beneficio?

Ciudad de México.- Actualmente hay casi 5 millones de adultos mayores beneficiarios de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y deben estar al pendiente de su calendario de depósitos. El mes de noviembre traerá una gran noticia para los adultos mayores en México, quienes podrán cobrar hasta tres pagos de la pensión.

Los pensionados del IMSS e ISSSTE que también cobran la pensión del Bienestar recibirán un "pago triple" previo a las fiestas decembrinas. De acuerdo con información oficial, este apoyo extraordinario contempla el depósito mensual, el aguinaldo y el pago bimestral del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En el caso de la pensión IMSS, los pensionados bajo la ley 73 recibirán su aguinaldo equivalente a una mensualidad de pensión el lunes 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión de ese mes. Es importante destacar que los pensionados bajo la ley vigente a partir del 1 de julio de 1997 no reciben esta prestación.

En el ISSSTE, el aguinaldo se entrega en dos partes. La primera mitad llegará durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se depositará el 2 de enero de 2026, junto con el primer pago del año. Este esquema permite a los jubilados contar con un ingreso extra tanto para las fiestas decembrinas como para el inicio del nuevo año.

Mientras que el pago de la Pensión del Bienestar se depositará durante los primeros días de noviembre, siguiendo el calendario de pagos oficial que será dado a conocer por el Gobierno Federal en las próximas semanas. Los depósitos se harán de forma automática a quienes ya se encuentran en los padrones correspondientes, tanto de las instituciones de seguridad social como del programa federal.

Para garantizar que el depósito se reciba sin problemas, las autoridades aconsejan mantener actualizados los datos personales y bancarios. También se recomienda consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar, a fin de evitar caer en fraudes o recibir información falsa sobre los pagos.

