Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 31 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 31 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta tarde, a las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de la Brigada Callejera Elisa Martínez desde Corregidora No. 115, Col. Centro, hasta el Zócalo Capitalino. En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, realizarán La Caminata del Silencio, con el fin de honrar la memoria de las trabajadoras sexuales, mujeres en situación de calle y víctimas de trata fallecidas.

Un poco más tarde, alrededor de las 18:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente desde el Módulo Legislativo de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Apoyo a una Vida Libre de Violencia, ubicado en Camelia No. 202, Col. Guerrero, rumbo a diferentes calles de la Col. Guerrero. Festival del Día de Muertos en memoria de las mujeres integrantes de la comunidad transgénero que perdieron la vida derivado de la violencia sistemática en México.

Tráfico en CDMX hoy 31 de octubre

De igual forma, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Colectivo La Comuna 4:20 se concentrará en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, así como en el Jardín Luis Pasteur; espacios de consumo regulado para las personas usuarias de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

#Precaución ??uD83DuDE92 Servicios de emergencia atienden accidente vial sobre Viaducto Río de la Piedad en dirección al oriente y Río Churubusco, colonia Granjas México, @IztacalcoAl.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad

uD83DuDCF2#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/7FH0OH3RJn — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 31, 2025

Finalmente, también en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, miembros del Frente contra las Desapariciones y la Violencia Generalizada en México se reunirán en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Del Valle. Encuentro Reflexión y conciencia de todas y todos, en el que se analizará el fenómeno de la desaparición de personas y la violencia generalizada en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui