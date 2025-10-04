Conagua confirma formación de tormenta tropical Priscilla en el Pacífico; se convertirá en huracán

Ciudad de México.- A través de un comunicado de prensa emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las autoridades informaron sobre la formación de una nueva tormenta tropical en el Pacífico mexicano, la cual llevará el nombre de Priscilla. En el reporte señalaron que el fenómeno se formó a las 15:00 horas, tiempo del centro de México y que su centro de localizó a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

La tormenta avanza con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora. Debido a que Priscilla tiene enormes bandas nubosas, la Conagua ha pronosticado lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en los estados de Michoacán (centro, sur y oeste) y Guerrero (costa, este y oeste).

Además, se esperan precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco y Colima, con rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros; mientras que en las costas guerrerense las rachas serán de 40 a 50 km/h y el oleaje de 1.5 a 2.5 m en costas de Guerrero.

El pronóstico de la Conagua señala que en los próximos días, Priscilla recorrerá paralelamente las costas del occidente del país. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó por fu parte que la tormenta tropical Priscilla se intensificará a huracán de categoría 1 durante la noche de mañana domingo 5 y la madrugada del lunes 6 de octubre. Sin embargo, se espera que este sistema no toque tierra en México:

Las fuertes lluvias asociadas con Pricilla impactarán secciones costeras del suroeste de México hasta el lunes, lo que podría resultar en inundaciones repentinas, particularmente en áreas de terreno más alto", advirtieron.

Debido a la presencia de Priscilla, se ha establecido una zona de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, con el fin de monitorear el desarrollo del fenómeno y sus efectos. La Conagua resaltó que las precipitaciones de esta tormenta "podrían venir con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados", por lo que se hizo un llamado a la población para mantenerse al pendiente de las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones durante los próximos días-

Fuente: Tribuna del Yaqui