Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 4 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 4 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán skaters de la Ciudad de México desde el Monumento a la Revolución hasta la estación Bellas Artes, líneas 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ángela Peralta y Av. Hidalgo, Col. Centro. El propósito es movilizarse para denunciar casos de discriminación y acoso constante dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De igual manera, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrará el colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar. Espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 4 de octubre

En otro asunto, alrededor de las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se movilizarán integrantes de la Comunidad Indígena Otomí en la Ciudad de México, en la Glorieta La Joven de Amajac, Hemiciclo a Juárez y Zócalo Capitalino. El objetivo es realizar la Jornada de Lucha y Resistencia, en defensa de El Común y en contra de la guerra a los pueblos zapatistas por parte de los tres niveles de gobierno en México.

#MovilidadCDMX ??Tránsito favorable en ambas circulaciones de la Carretera México-Pachuca desde Acueducto de Guadalupe hasta Av. Emiliano Zapata.#C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/6WjGn03eob — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 4, 2025

Finalmente, a las 10:00 horas, en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, se encontrarán miembros de Al Kartódromo Teotihuacán Rodada para los Dioses en el Monumento a la Revolución y el Bosque de San Juan de Aragón. El destino es Al Kartódromo Teotihuacán, Teotihuacán, Estado de México. Ante todo, es vital dejar en claro que se espera un aforo de 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui